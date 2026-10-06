  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Diputado Luis Duke cuestiona al MOP por controles a empresas vinculadas a Blue Apple

Duke sostuvo que el caso Blue Apple dejó antecedentes sobre pagos ilegales relacionados con contratos públicos.
Duke sostuvo que el caso Blue Apple dejó antecedentes sobre pagos ilegales relacionados con contratos públicos. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 06/10/2026 14:52
Durante la sustentación presupuestaria Duke preguntó al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, qué mecanismos aplica la entidad para prevenir sobornos en contrataciones públicas

El diputado por la libre postulación Luis Duke cuestionó al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, sobre los mecanismos de prevención de sobornos que aplica la institución a las empresas que contratan con el Estado, durante una discusión presupuestaria en la Asamblea Nacional.

Duke puso como ejemplo a Bagatrac, empresa que, junto con otras constructoras, estuvo vinculada al caso Blue Apple, una investigación por presunto blanqueo de capitales y pagos ilegales relacionados con contratos estatales.

El diputado preguntó qué controles se aplican para evitar que este tipo de prácticas se repitan en las contrataciones actuales.

“¿Qué mecanismo antisoborno ustedes han aplicado para evitar que en estos pagos se esté realizando algún tipo de soborno a un funcionario público?”, preguntó Duke al ministro Andrade.

Andrade respondió que los contratos a los que hacía referencia el diputado fueron adjudicados mediante procesos de contratación pública y sostuvo que, mientras las empresas no estén inhabilitadas, el MOP debe actuar conforme a lo establecido en la ley.

“Estas son licitaciones públicas. ¿Qué estás insinuando, que son amañadas? Pruébalo”, respondió Andrade.

El ministro también señaló que no puede impedir que una empresa participe en procesos de contratación si no existe una inhabilitación legal.

Añadió que el MOP ha realizado licitaciones en las que Bagatrac ha resultado adjudicataria y mostró durante la sustentación otros procesos en los que la compañía ha participado.

An error occurred while processing the template. 
Invocation of method 'substring' in  class java.lang.String threw exception java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -16 at 199527016/F/D_TXT[line 236, column 72]
1#set($cropName = "crop_big")
 
2#set($widthMultimedia = "100%")
 
3#set($heightMultimedia = "auto")
 
4#set($cropSizes = "100%") 
 
5 
 
6#set ($arrayListContents = [])
 
7#AddListContents($arrayListContents "Text" "paragraph" "text paragraph" "div" "")
 
8#AddListContents($arrayListContents "HTML_Text" "html" "html_text" "div", "")
 
9#AddListContents($arrayListContents "Image_Text" "image" "Image_Text" "div" "crop_big")
 
10#AddListContents($arrayListContents "Image_Text_Vertical" "image" "Image_Text" "div" "crop_vertical")
 
11#AddListContents($arrayListContents "Quote" "text" "quote" "blockquote" "")
 
12#AddListContents($arrayListContents "Youtube_Text" "youtube" "Youtube_Text" "div" "")
 
13#AddListContents($arrayListContents "Vimeo_Text" "Vimeo_Text" "Vimeo_Text" "div" "")
 
14#AddListContents($arrayListContents "Twitter_Text" "twitter" "art-twitter Twitter_Text" "div" "")
 
15#AddListContents($arrayListContents "Facebook_Text" "facebook" "Facebook_Text" "div" "")
 
16#AddListContents($arrayListContents "Multimedia_Text" "multimedia" "Multimedia_Text" "div" "")
 
17#AddListContents($arrayListContents "Intext" "text" "intext" "div" "")
 
18#AddListContents($arrayListContents "Intertitle" "text" "intertitle" "div" "")
 
19#AddListContents($arrayListContents "Bullet_Points_Text" "text" "bullet_points_text" "div" "")
 
20#AddListContents($arrayListContents "Destacado" "text" "Destacado" "div" "")
 
21#AddListContents($arrayListContents "Article_Text" "article_text" "article_text" "div" "L1QvSU1HX1RJVA==")
 
22#AddListContents($arrayListContents "Coach_Legal_Text" "text" "coach_legal_text" "div" "")
 
23#AddListContents($arrayListContents "Jwplayer_Text" "jwplayer_text" "jwplayer_text" "div" "")
 
24#AddListContents($arrayListContents "Infographic" "image" "Infographic" "div" "crop_vertical")
 
25#AddListContents($arrayListContents "Spotify_Text" "spotify" "spotify_text" "div" "")
 
26#AddListContents($arrayListContents "Tiktok_Text" "tiktok" "tiktok_text" "div" "")
 
27#AddListContents($arrayListContents "HTML_Table" "html" "html_table" "div", "")
 
28#AddListContents($arrayListContents "Piece" "piece" "piece" "div", "")
 
29#AddListContents($arrayListContents "Phrase" "phrase" "phrase" "div", "")
 
30#AddListContents($arrayListContents "Question" "poll" "iter-survey" "div", "")
 
31#AddListContents($arrayListContents "Cutline_Content" "text" "cutline_Content" "div", "")
 
32
 
33#set ($adInParagraph ={})
 
34#set ($temp = $adInParagraph.put("1","AdOps NOTE box1_ad"))
 
35#set ($temp = $adInParagraph.put("5","AdOps NOTE intext1_ad"))
 
36
 
37<script async defer src="https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"></script>
 
38<div class="item_template D_TXT">
 
39
 
40    ##printHTMLContentArticle ($arrayListContents $cropName $cropSizes $widthMultimedia $heightMultimedia $adInParagraph)
 
41    ##macro(printHTMLContentArticle $arrayListContents $cropName $cropSizes $widthMultimedia $heightMultimedia $adInParagraph)
 
42	#set($count = 0)#*
 
43	*##set($childrenTags = $articleToolbox.getChildrenTags(null))#*
 
44	*##set($currentElement = 0)#*
 
45	*##set($contadorParrafos = 1)#*
 
46	*##set($slide_imgTxt = false)#*
 
47	*##foreach($el in $childrenTags)#* ## RECORREMOS LOS CONTENIDOS DEL ARTICULO
 
48		*##foreach($cont in $arrayListContents) #* ## BUSCAMOS EL CONTENIDO ($el) EN LOS CONTENIDOS A MOSTRAR ($arrayListContents)
 
49			*##if($cont.name.toUpperCase() == $el.name.toUpperCase())#* ## ENCONTRAMOS EL CONTENIDO EN EL LA LISTA DE CONTENIDOS A MOSTRAR
 
50				*##if($cont.type == "image")#* ## PINTA UNA IMAGEN Y SI HAY MAS DEL MISMO TIPO SEGUIDAS LAS AGRUPA EN UN BXSLIDER
 
51					## vemos si hay mas image_text detras  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
52					*##set($ind = $currentElement+1)#*
 
53					*##if($childrenTags.get($ind).name.toUpperCase() == $el.name.toUpperCase() && $slide_imgTxt == false)#*
 
54						*##set($name_s = "bx_slider_it_" + $currentElement)#*
 
55						*#<div class="$name_s bxSlider_content">#*
 
56						*##set($slide_imgTxt = true)#*
 
57					*##end#*
 
58					## +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
59					*#<$cont.tag class="contentMedia art-img ${cont.cssclass} p_$currentElement ">#*
 
60						*##set($tempImage = $articleToolbox.getImageNode($el.name, $el.Milenium.data, "true"))#*
 
61						*##set($AltImage = "#getAltImage($tempImage)")#*
 
62						*##set($TitleImage = "#getTitleImage($tempImage)")#*
 
63						*##if($cont.crop != "")#*
 
64							*##set($cropNameImg = $cont.crop)#*
 
65						*##else#*
 
66							*##set($cropNameImg = $cropName)#*
 
67						*##end#*
 
68						*#$!articleToolbox.getImageTag2("$el.name","$el.Milenium.data","$cropNameImg","","","","false","$!AltImage","$!TitleImage","$!cropSizes")#*
 
69						*#<div class="cutline-byline">#*
 
70						*##if($el.Cutline && $el.Cutline.data != "")#*
 
71							*#<span class="cutline-text" mlnid="$el.Cutline.Milenium.data">$!el.Cutline.data</span>#*
 
72						*##end#*
 
73						*##if($el.Byline && $el.Byline.data != "")#*
 
74							*#<span class="byline-image" mlnid="$el.Byline.Milenium.data">$el.Byline.data</span>#*
 
75						*##end#*
 
76						*#</div>#*
 
77					*#</$cont.tag>#*
 
78
 
79					## VERIFICAR SI ES EL ULTIMO ELEMENTO DE LOS CONTENIDOS TEST??????????????????????????????????
 
80					## +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
81					*##if($childrenTags.get($ind).name.toUpperCase() == $el.name.toUpperCase() && $slide_imgTxt || $childrenTags.size() <= $currentElement)#*
 
82						*#</div>#*
 
83						*##set($slide_imgTxt = false)#*
 
84					*##end#*
 
85					## +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
86				*##end#*
 
87
 
88				*##if($cont.type == "youtube")#* ## CONTENIDOS DE TIPO VIDEO YOUTUBE
 
89					*##if($el && $el.trim() != "")#*
 
90						*#<$cont.tag class="multimediaMacroWrapper ${cont.cssclass}" itemprop="video" iterhtmlid="$el.Milenium.data">#*
 
91							*#<iframe title="YouTube video player" allow="autoplay" allowfullscreen="" frameborder="0" height="$heightMultimedia"  width="$widthMultimedia" src="//www.youtube.com/embed/$el.data?autoplay=1&mute=1&wmode=transparent&controls=2&showinfo=0&theme=light"></iframe>#*
 
92						*#</$cont.tag>#*
 
93					*##end#*
 
94				*##end#*
 
95
 
96				*##if($cont.type == "spotify")#* ## CONTENIDOS DE TIPO SPOTIFY
 
97					*##if($el && $el.trim() != "")#*
 
98						*#<$cont.tag class="multimediaMacroWrapper ${cont.cssclass}" iterhtmlid="$el.Milenium.data">#*
 
99							*#<iframe src="https://open.spotify.com/embed/episode/$el.data?utm_source=generator" width="100%" height="352" frameborder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe>#*
 
100						*#</$cont.tag>#*
 
101					*##end#*
 
102				*##end#*
 
103
 
104				*##if($cont.type == "vimeo")#* ## CONTENIDOS DE TIPO VIDEO VIMEO
 
105					*##if($el && $el.trim() != "")#*
 
106						*#<$cont.tag class="multimediaMacroWrapper ${cont.cssclass}" itemprop="video" iterhtmlid="$el.Milenium.data">#*
 
107							*#<iframe class="vimeo-player" src="//player.vimeo.com/video/$el.data" width="$widthMultimedia" height="$heightMultimedia" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>#*
 
108						*#</$cont.tag>#*
 
109					*##end#*
 
110				*##end#*
 
111
 
112				*##if($cont.type == "twitter")#* ## CONTENIDOS DE TIPO TWITTER
 
113					*##if($el && $el.trim() != "")#*
 
114						*#<$cont.tag class="art-twitter ${cont.cssclass}" iterhtmlid="$el.Milenium.data">#*
 
115							*#<div class="twitter-content" itemprop="tweet">#*
 
116								*#<blockquote class="twitter-tweet">#*
 
117								*#<a href='$!el.data'></a>#*
 
118								*#</blockquote>#*
 
119							*#</div>#*
 
120						*#</$cont.tag>#*
 
121						*#$!iterVelocityTools.includeLibrary("https://platform.twitter.com/widgets.js", "ITER.RESOURCE.CUSTOM.TwitterLoaded.resolve()")#*
 
122					*##end#*
 
123				*##end#*
 
124
 
125				*##if($cont.type == "facebook")#* ## CONTENIDOS DE TIPO FACEBOOK
 
126					*##if($el && $el.trim() != "")#*
 
127						*#<$cont.tag class="art-facebook ${cont.cssclass}" iterhtmlid="$el.Milenium.data">#*
 
128						    *#<div class="facebook-content" itemprop="facebook_post">#*
 
129							*#<div class="fb-post" data-href="$!el.data.trim()"></div>#*
 
130						    *#</div>#*
 
131						*#</$cont.tag>#*
 
132					*##end#*
 
133				*##end#*
 
134
 
135				*##if($cont.type == "multimedia")#* ## CONTENIDOS MULTIMEDIA
 
136				   *##if($el && $el.trim() != "")#*
 
137						*#<$cont.tag class="multimediaMacroWrapper ${cont.cssclass}" iterhtmlid="$el.Milenium.data">#*
 
138							*##if($el.Extension.data && $el.Extension.data == "mp3")#*
 
139								*#<audio controls width="$widthMultimedia" height="$heightMultimedia">#*
 
140									*#<source src="$el.Document.data" type="audio/mpeg">#*
 
141								*#</audio>#*
 
142							*##elseif ($el.Extension.data && $el.Extension.data == "mp4")#*
 
143								*#<video id="multimediaPlayer$!{reserved-article-id.data}${velocityCount}" poster="$!el.Preview.data" controls width="$!widthMultimedia" height="$!heightMultimedia">#*
 
144									*#<source src="$!el.Document.data" type="video/mp4">#*
 
145									*#Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5#*
 
146								*#</video>#*
 
147							*##end#*
 
148						*#</$cont.tag>#*
 
149					*##end#*
 
150				*##end#*
 
151
 
152				*##if($cont.type == "jwplayer_text")#* ## CONTENIDOS JWPLAYER
 
153					*##if($el && $el.trim() != "")#*
 
154						*##set($pos = $el.data.indexOf("-"))#*
 
155						*##if($pos > -1)#*
 
156							*##set($idjw = $el.data)#*
 
157						*##else#*
 
158							*##set($idjw = $el.data  + "-MeM4jbo2")#*
 
159						*##end#*
 
160						*#<$cont.tag class="multimediaMacroWrapper ${cont.cssclass}" itemprop="video" iterhtmlid="$el.Milenium.data">#*
 
161							*#<script src="https://cdn.jwplayer.com/players/${idjw}.js"></script>#*
 
162						*#</$cont.tag>#*
 
163					*##end#*
 
164				*##end#*
 
165
 
166				*##if($cont.type == "paragraph")#* ## CONTENIDOS DE TIPO TEXTO CON PARRAFOS
 
167					*##if($el && $el.trim() != "")#*
 
168						*#<$cont.tag class='paragraph ${cont.cssclass} p_$currentElement' mlnid="$el.Milenium.data">#*
 
169							*##set($tempArrayText = $el.data.trim().replaceAll("&","&").split("</p>"))#*
 
170							*##foreach($parrafo in $tempArrayText)#*
 
171								*##set($parrafo = $parrafo.replaceAll("<p>", "").replaceAll("</p>", "").trim())#*
 
172								*##if($parrafo != "")#*
 
173									*#<p class="p_$contadorParrafos">$!parrafo</p>#*
 
174									*##set($n_parrafo = "$contadorParrafos")#*
 
175									*##set ($item_pub = $adInParagraph.get($n_parrafo))#*
 
176									*##if($item_pub)#*
 
177										*#<div class="ads">#*
 
178										*#$!iterVelocityTools.getAdContainer($item_pub)#*
 
179										*#</div>#*
 
180									*##end#*
 
181									*##set($contadorParrafos = $contadorParrafos + 1)#*
 
182								*##end#*
 
183							*##end#*
 
184						*#</$cont.tag>#*
 
185					*##end#*
 
186				*##end#*
 
187
 
188				*##if($cont.type == "text_parent")#* ## CONTENIDOS DE TEXTO CON HIJOS
 
189					*##set($hasChildren = $articleToolbox.getChildrenTags($el))#*
 
190					*##if($el.data && $el.data.trim() != "")#*
 
191							*#<$cont.tag class='${cont.cssclass}'>$!el.data.trim().replaceAll("&","&")</$cont.tag>#*
 
192							*##if($hasChildren && $hasChildren.size() > 0)#*
 
193								*##foreach ($parent in $articleToolbox.getChildrenTags($el))#*
 
194									*##if ($parent.name != "Milenium")#*
 
195										*#<div class="item_child">#*
 
196											*#$parent.data#*
 
197										*#</div>#*
 
198									*##end#*
 
199								*##end#*
 
200							*##end#*
 
201					*##end#*
 
202				*##end#*
 
203
 
204				*##if($cont.type == "text")#* ## CONTENIDOS DE TEXTO
 
205					*##if($el.data && $el.data.trim() != "")#*
 
206						*#<$cont.tag class='${cont.cssclass}'>$!el.data.trim().replaceAll("&","&")</$cont.tag>#*
 
207					*##end#*
 
208				*##end#*
 
209
 
210				*##if($cont.type == "html")#* ## CONTENIDOS DE TIPO HTML
 
211					*##if($el.data && $el.data.trim() != "")#*
 
212						*#<$cont.tag class='${cont.cssclass}'>$!el.data</$cont.tag>#*
 
213					*##end  #*
 
214				*##end#*
 
215
 
216				*##if($cont.type == "article_text")#*
 
217				        *##if($el && $el.data.trim() != "")#*
 
218						*##set($poscon = $el.Milenium.data.indexOf(";"))#*
 
219						*##set($idcon = $el.Milenium.data.substring(6,$poscon))#*
 
220						*##set($urlid = $!el.data.trim())#*
 
221						*##set($lar = $urlid.length())#*
 
222						*##set($lar = $lar - 1)#*
 
223						*##set($i = 0)#*
 
224						*##set($ini = 0)#*
 
225						*##set($fin = 0)#*
 
226						*##foreach($i in [0..$lar])#*
 
227						   *##set($ii = $i + 1)#*
 
228						   *##set($c = $urlid.substring($i,$ii))#*
 
229						   *##set($n = $mathTool.toInteger($c))#*
 
230						   *##if($validator.isNumber($c))#*
 
231							  *##set($fin = $i + 1)#*
 
232						   *##else#*
 
233						   	  *##set($ini = $i + 1)#*
 
234						   *##end#*
 
235						*##end#*
 
236						*##set($urlid = $urlid.substring($ini,$fin))#*
 
237
 
238						*##set($articletext = $!el.data.trim())#*
 
239						*##foreach ($element in $$articletext.split("-"))#*
 
240							*##set($urlid = $element)#*
 
241						*##end#*
 
242						*##set($urlid = $urlid.substring(2))#*
 
243
 
244						*#<$cont.tag class='${cont.cssclass} $urlid $idcon' mlnid="$el.Milenium.data" arturl="$!art_url">#*
 
245    						$iterVelocityTools.includeLibrary("embed-article")
 
246    						$iterVelocityTools.embedArticle("$urlid","/T/IMG_TIT", "MyClassName", "TeaserHeadline")
 
247							*#<script>
 
248								jQuery.get("/news-portlet/renderArticle/$urlid/${cont.crop}", function(data, status) {
 
249									jQuery(".${cont.cssclass}.$urlid.$idcon").append(data);
 
250								});
 
251							</script>#*
 
252						*#</$cont.tag>#*
 
253				        *##end#*
 
254				*##end#*
 
255
 
256				*##if($cont.type == "tiktok")#*
 
257				    *##if($el && $el.data.trim() != "")#*
 
258						*#<$cont.tag class="art-tiktiok ${cont.cssclass}" iterhtmlid="$el.Milenium.data">#*
 
259						*##foreach ($element in $el.data.split("/"))#*
 
260  							*##set($idv = $element)#*
 
261						*##end#*
 
262						*#<iframe name="" src="https://www.tiktok.com/embed/v2/$idv?lang=es-ES" style="width: 100%; height: 739px; display: block; visibility: unset; max-height: 739px;"></iframe>#*
 
263						*#</$cont.tag>#*
 
264					*##end#*
 
265				*##end#*
 
266
 
267				*##if($cont.type == "piece")#*
 
268                    *##if($el && $el.data.trim() != "")#*
 
269                        *#<$cont.tag class='${cont.cssclass}'>#*
 
270                            *#<div class="title">$el.data</div>#*
 
271							*#<div class="description">$!el.Piece_Title.data</div>#*
 
272                            *#<div class="num">$!el.Piece_Description.data</div>#*
 
273                            *#<div class="text">$!el.Piece_Text.data</div>#*
 
274                        *#</div>#*
 
275                    *##end#*
 
276				*##end#*
 
277
 
278				*##if($cont.type == "phrase")#*
 
279                    *##if($el && $el.data.trim() != "")#*
 
280						##TIENE IMAGEN
 
281						*##set($hasImage = "noimage")#*
 
282						*##set($numImage = 0)#*
 
283						*##set($numImageText = 0)#*
 
284						*##if($el.Image && $el.Image.getSiblings().size() > 0)#*
 
285							*##set($numImage = $el.Image.getSiblings().size())#*
 
286							*##set($hasImage = "image")#*
 
287						*##end#*
 
288						*##if($el.Image_Text && $el.Image_Text.getSiblings().size() > 0)#*
 
289							*##set($numImageText = $el.Image_Text.getSiblings().size())#*
 
290							*##set($hasImage = "image")#*
 
291						*##end#*
 
292                        *#<$cont.tag class='${cont.cssclass} $!hasImage'>#*
 
293							*##if($numImage > 0)#*
 
294								*#<div class="block-0">#*
 
295									*#$!articleToolbox.getImageTag("Image",$el.Image_Text.Milenium.data,"crop_small","","","","","","","")#*
 
296								*#</div>#*
 
297							*##end#*
 
298							*##if($numImageText > 0)#*
 
299								*#<div class="block-0">#*
 
300									*#$!articleToolbox.getImageTag("Image_Text",$el.Image_Text.Milenium.data,"crop_small","","","","","","","")#*
 
301								*#</div>#*
 
302							*##end#*
 
303							*#<div class="block-1">#*
 
304								*#<div class="icon"></div>#*
 
305								*#<div class="name">$!el.Phrase_Name.data</div>#*
 
306								*#<div class="profession">$!el.Phrase_Profession.data</div>#*
 
307							*#</div>#*
 
308							*#<div class="block-2">#*
 
309								*#$!el.data#*
 
310							*#</div>#*
 
311                        *#</div>#*
 
312                    *##end#*
 
313				*##end#*
 
314
 
315				*##if($cont.type == "poll")#* ## CONTENIDOS DE TIPO ENCUESTA
 
316					*##if($el && $el.trim() != "")#*
 
317						*##set($namespace = $randomNamespace)#*
 
318						#initPoll
 
319						*#<div class='${element.cssclass}' $!tempIter groupId="$groupId" questionId="$Question.questionid" data-opendate="$!Question.opendate" data-closedate="$!Question.closedate">#*
 
320							*#<div class="question-poll">#*
 
321								##QUESTION
 
322								*#<h3 class="headline question">$!Question.data</h2>#*
 
323							*#</div> <!-- Fin div question-poll -->#*
 
324							##CHOICES
 
325							*#<div class="${namespace}_choices choices visible">#*
 
326								*##if ($Question && $Question.Answer && $Question.Answer.getSiblings() && $Question.Answer.getSiblings().size() > 0)#*
 
327									*#<form id="${namespace}_form" name="${namespace}_form" class="${namespace}_form form" >#*
 
328										*#<input name="questionId" type="hidden" value="$Question.questionid" />#*
 
329										*##foreach ($answer in $Question.Answer.getSiblings())#*
 
330											*#<span class="choice" data-choiceid="${answer.choiceid}"><input type="radio" value="$answer.choiceid" name="choiceId" class="choiceOption">$answer.data</span>#*
 
331										*##end #*
 
332									*#</form>#*
 
333								*##end#*
 
334							*#</div> <!-- Fin div choices -->#*
 
335							*#<div class="buttons-poll">#*
 
336								*#<span class="vote-btn visible">Votar</span>#*
 
337								*#<span class="result-btn hidden">Resultados</span>#*
 
338							*#</div> <!-- Fin div buttons -->#*
 
339							*#<div class="${namespace}_results results hidden"></div>#*
 
340						*#</div>#*
 
341					*##end#*
 
342				*##end#*
 
343
 
344				*##set($name_prev = $el.name.toUpperCase())#*
 
345				*##break#* ## SALIMOS ENCONTRADO EN LISTA DE CONTENIDOS A MOSTRAR
 
346			*##end#*
 
347		*##end#*
 
348		*##set($currentElement = $currentElement+1)#*
 
349	*##end
 
350
 
351    ##ADJUNTOS
 
352    #set($Generic_ = $articleToolbox.getTag(null,'Generic'))
 
353    #if($Generic_)
 
354        <div class="generic">
 
355            <div class="title">Adjuntos</div>
 
356            #foreach($item in $Generic_.getSiblings())
 
357                #set($name = $item.data)
 
358                #if($item.Cutline_Content && $item.Cutline_Content.data != "")
 
359                    #set($name = $item.Cutline_Content.data)
 
360                #end
 
361                <div class="block-generic">
 
362                    <a href="$item.Document.data" target="_blank"><div class="file">$name</div></a>
 
363                </div>
 
364            #end
 
365        </div>
 
366    #end
 
367
 
368</div> 
Lo Nuevo