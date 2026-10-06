Diputado Luis Duke cuestiona al MOP por controles a empresas vinculadas a Blue Apple

El diputado por la libre postulación Luis Duke cuestionó al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, sobre los mecanismos de prevención de sobornos que aplica la institución a las empresas que contratan con el Estado, durante una discusión presupuestaria en la Asamblea Nacional.
Duke puso como ejemplo a Bagatrac, empresa que, junto con otras constructoras, estuvo vinculada al caso Blue Apple, una investigación por presunto blanqueo de capitales y pagos ilegales relacionados con contratos estatales.
El diputado preguntó qué controles se aplican para evitar que este tipo de prácticas se repitan en las contrataciones actuales.
“¿Qué mecanismo antisoborno ustedes han aplicado para evitar que en estos pagos se esté realizando algún tipo de soborno a un funcionario público?”, preguntó Duke al ministro Andrade.
Andrade respondió que los contratos a los que hacía referencia el diputado fueron adjudicados mediante procesos de contratación pública y sostuvo que, mientras las empresas no estén inhabilitadas, el MOP debe actuar conforme a lo establecido en la ley.
“Estas son licitaciones públicas. ¿Qué estás insinuando, que son amañadas? Pruébalo”, respondió Andrade.
El ministro también señaló que no puede impedir que una empresa participe en procesos de contratación si no existe una inhabilitación legal.
Añadió que el MOP ha realizado licitaciones en las que Bagatrac ha resultado adjudicataria y mostró durante la sustentación otros procesos en los que la compañía ha participado.
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280 ##TIENE IMAGEN
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314
315 *##if($cont.type == "poll")#* ## CONTENIDOS DE TIPO ENCUESTA
316 *##if($el && $el.trim() != "")#*
317 *##set($namespace = $randomNamespace)#*
318 #initPoll
319 *#<div class='${element.cssclass}' $!tempIter groupId="$groupId" questionId="$Question.questionid" data-opendate="$!Question.opendate" data-closedate="$!Question.closedate">#*
320 *#<div class="question-poll">#*
321 ##QUESTION
322 *#<h3 class="headline question">$!Question.data</h2>#*
323 *#</div> <!-- Fin div question-poll -->#*
324 ##CHOICES
325 *#<div class="${namespace}_choices choices visible">#*
326 *##if ($Question && $Question.Answer && $Question.Answer.getSiblings() && $Question.Answer.getSiblings().size() > 0)#*
327 *#<form id="${namespace}_form" name="${namespace}_form" class="${namespace}_form form" >#*
328 *#<input name="questionId" type="hidden" value="$Question.questionid" />#*
329 *##foreach ($answer in $Question.Answer.getSiblings())#*
330 *#<span class="choice" data-choiceid="${answer.choiceid}"><input type="radio" value="$answer.choiceid" name="choiceId" class="choiceOption">$answer.data</span>#*
331 *##end #*
332 *#</form>#*
333 *##end#*
334 *#</div> <!-- Fin div choices -->#*
335 *#<div class="buttons-poll">#*
336 *#<span class="vote-btn visible">Votar</span>#*
337 *#<span class="result-btn hidden">Resultados</span>#*
338 *#</div> <!-- Fin div buttons -->#*
339 *#<div class="${namespace}_results results hidden"></div>#*
340 *#</div>#*
341 *##end#*
342 *##end#*
343
344 *##set($name_prev = $el.name.toUpperCase())#*
345 *##break#* ## SALIMOS ENCONTRADO EN LISTA DE CONTENIDOS A MOSTRAR
346 *##end#*
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349 *##end
350
351 ##ADJUNTOS
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353 #if($Generic_)
354 <div class="generic">
355 <div class="title">Adjuntos</div>
356 #foreach($item in $Generic_.getSiblings())
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