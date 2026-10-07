Operación Piedra Amarilla deja diez aprehendidos por supuesta minería ilegal

Seis ciudadanos colombianos y cuatro panameños fueron aprehendidos este miércoles 7 de octubre por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales mediante la operación “Piedra Amarilla” en un área protegida de Coclé del Norte.

Los sospechosos fueron capturados tras ser vinculados a actividades de minería ilegal y contaminación del río Calzones por la presunta comisión de delitos contra los recursos naturales y asociación ilícita para delinquir.

Las diligencias interinstitucionales contaron con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval junto a técnicos del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Comercio e Industrias quienes acudieron a la zona de recursos manejados a partir de denuncias ciudadanas y patrullajes de control que alertaron sobre la tala de árboles la degradación de la cobertura boscosa y el vertimiento de desechos en la cuenca hídrica.

Durante las inspecciones en el sitio los funcionarios recolectaron como indicios operativos, dragas, motobombas, pesas digitales, generadores de electricidad, paneles solares, un equipo de conectividad satelital y teléfonos celulares, según las autoridades son indicios que sustentan la investigación por la operación de un grupo organizado dentro de la cuenca.

Por consiguiente los diez investigados fueron puestos a órdenes del Ministerio Público y comparecerán en las próximas horas ante un juez de garantías para la legalización de las aprehensiones la formulación de la imputación de cargos y la definición de las medidas cautelares correspondientes.