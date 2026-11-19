Ayer fue un día marcado en el calendario de los aficionados a uno de los videojuegos más populares en la historia: Grand Theft Auto (GTA), y no era para menos ya que traía consigo a su sexta edición repleta de novedades que hacían de este lanzamiento el más esperado en la historia de los videojuegos en los últimos tiempos. Incluso algunos sopesaban la idea de declararse enfermos en sus lugares de trabajo o pedir un día libre para poder jugar la nueva versión de GTA desde el mismo momento del estreno. El videojuego – diseñado por Rockstar Games y estrenado desde hace casi tres décadas – tiene entre sus novedades destacadas la introducción de una protagonista femenina en esta saga de videojuegos que lleva el nombre de Lucía. De acuerdo a la empresa detrás de GTA, su personaje combina determinación y vulnerabilidad mientras enfrenta las consecuencias de su pasado. La historia comienza cuando está cerca de recuperar su libertad tras pasar por prisión y, mediante saltos temporales, revela cómo terminó involucrada junto a Jason en una vida marcada por el crimen. Ambos están vinculados al grupo criminal y buscan cambiar el rumbo de sus vidas. En comparación con otras versiones, la edición de GTA del 2026 introduce aspectos detallistas y realistas los cuales fueron desarrollados, según la empresa, sin utilización alguna de inteligencia artificial generativa. El videojuego en sí incluye una experiencia completa que promete hacer de la resolución de misiones una experiencia que se vive en directo. Ello incluye la utilización de los jugadores de diversos vehículos como automóviles, lanchas, aeronaves y otros instrumentos de transporte mientras experimentan situaciones peligrosas en tiempo real. Mientras el jugador se mete de lleno en la experiencia de este videojuego, el participante tiene a su disposición 22 emisoras de radio virtuales con canciones y artistas de diversos géneros. Si bien hay jugadores que prefieren escuchar la música anglosajona de los años 1980 y a artistas como U2, Phil Collins, The Rolling Stones y Bon Jovi mientras se sumergen en el universo de GTA, ahora quienes prefieren escuchar los últimos éxitos de la música urbana, también pueden hacerlo, teniendo a su disposición una emisora de música urbana que contiene los recientes éxitos de Bad Bunny, Travis Scott, Cardi B, y CA7RIEL & Paco Amoroso. Estas y otras características hicieron que el estreno de GTA VI fuese uno de los más taquilleros en la historia de los videojuegos. De acuerdo a las cifras ofrecidas por SensorTower, la última versión de GTA generó justo después de su lanzamiento ganancias equivalentes a $1,650 millones, con aproximadamente 17,07 millones de unidades vendidas. De estas, el 75 % corresponde a consolas PlayStation y el 25 % a consolas Xbox. En tal sentido, las proyecciones internacionales siguen siendo prometedoras ya que, según los pronósticos de WestBush Securities, el título podría alcanzar el tope de ingresos de $3.000 millones y superar los 30 millones de copias vendidas antes de finalizar el año. El pronóstico ahora prevé una reducción cercana al 10 % en los jugadores diarios de otros videojuegos de la industria.

¿Qué hace de GTA un videojuego único?

En entrevista con La Estrella de Panamá, el coleccionista de videojuegos Karcamo aseguró que los elementos que componen la esencia narrativa de GTA así como sus efectos visuales contribuyeron al éxito que cosecha hoy en día alrededor del mundo. Así mismo, elogió que se incluyera en el listado de emisoras de radio una sección dedicada a la música urbana ya que, en sus palabras, representa una de las manifestaciones musicales de América Latina. Por otro lado, narró su primera experiencia con GTA, rememorando su evolución al paso del tiempo. “Yo soy lo que algunos llamarían un gamer de la vieja escuela. He visto toda la evolución de los videojuegos desde el Atari 2600. Recuerdo que una de las primeras veces que experimenté algo relacionado con la incorporación del español en un videojuego fue con Legacy of Kain: Soul Reaver, en PlayStation 1. En aquella época, como prácticamente todo era pirata en Panamá, recuerdo que tenía la versión europea del juego. En Europa ya existía cierta exigencia para que los videojuegos estuvieran disponibles en español. Fue una experiencia particular poder jugarlo en mi idioma, aunque no fuera exactamente mi variante natal. Hoy damos muchas cosas por sentado. Estamos acostumbrados a que los videojuegos vengan en español, tengan subtítulos, permitan cambiar el idioma y, en muchos casos, incluyan doblaje. Estoy seguro de que mucha gente aprecia esa evolución. Los latinos tenemos ahora una mayor presencia comercial, no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos. Y con un videojuego como Grand Theft Auto, que va a jugar prácticamente todo el planeta, contar con representación de nuestra música es algo muy positivo para todos nosotros”, expresó.

El debate sobre la glorificación de la violencia

De igual forma, resaltó el elemento diferenciador con el que GTA se impuso a los demás videojuegos, el de la libertad. La libertad de hacer cosas, tanto buenas como malas, aunque los jugadores a menudo se inclinen por hacer las malas dentro del juego. “Hay algo que creo que mucha gente no entiende. Cuando uno se montaba en Grand Theft Auto, podía correr por la playa, recorrer la costa y hacer muchas cosas, pero no necesariamente lo veía como algo malo. Era divertido. (...) En Panamá ya teníamos internet desde hacía algunos años, pero el acceso a la información sobre videojuegos y noticias todavía no era como ahora, cuando prácticamente todo está en la palma de la mano. En ese momento yo no había jugado Grand Theft Auto I ni II; los conocí después, cuando ya era mayor. Vi la imagen del tercer juego, lo compré y eso fue todo lo que supe antes de jugarlo. Ya era un adulto joven, me había graduado de la secundaria y, sencillamente, me parecía divertido. Era entretenido recorrer la ciudad, ver a la gente y compartir esa experiencia con los amigos. Evidentemente, los gráficos no eran tan realistas como los actuales, aunque para aquella época representaban lo más avanzado que se podía conseguir. La gente no necesariamente jugaba pensando: ‘Yo quisiera hacer esto en la vida real’. Era una fantasía, una experiencia de entretenimiento. Ni siquiera la trama estaba planteada de esa manera”, narró. Karcamo igualmente consideró que existe una doble moral respecto al debate sobre la glorificación de las violencia en los videojuegos ya que, aduce, la violencia está presente en las noticias, las películas y prácticamente en todos los contenidos que se consumen a diario. “Lo que sí debemos hacer es educar. Yo viví los años 1980 y 1990, así que me tocó experimentar una época diferente. Creo que antes los padres daban bastante libertad, pero también corregían a sus hijos. Eso es lo que considero que todavía debemos hacer, independientemente de los videojuegos. El problema no está únicamente en los videojuegos. También está en las canciones y en cualquier otro contenido al que los jóvenes tienen acceso. Ahora los muchachos pueden acceder a muchísima información y entretenimiento a una velocidad enorme, por lo que los padres deben tener todavía más cuidado. Pero esa responsabilidad está en los padres y también implica tener un poco de confianza en los hijos”, añadió Karcamo, al tiempo que resaltó que dichos videojuegos ofrecen alternativas sobre cómo comportarse ante las situaciones que se les presentan en el terreno de juego. Por su parte, el sociólogo José Lasso ponderó que los gamers son principalmente población más joven y adultos más jóvenes que crecieron en un entorno en el que estas plataformas les permiten salir de su propia realidad y pasar horas alejados de ella. Lo que, en alguna medida, apuntó, podría volverlos adictivos a los videojuegos. “Inclusive, se crean comunidades virtuales que les permiten interactuar dentro de los juegos con personas de otras realidades, otros países o localidades. Esto supone la creación de realidades alternas que pueden llevarlos a evitar las responsabilidades que tienen frente a la realidad concreta que todos debemos vivir. Cada vez más, la virtualidad se convierte en un elemento que pareciera que, en el futuro, podría reemplazar algunas de las funciones que desempeñamos actualmente”, manifestó. Sobre los casos de aquellas personas que deciden ver estrategias para faltar a sus empleos con el fin de jugar el videojuego, Lasso remarcó que los jugadores no perciben el jugar un videojuego como una actividad meramente recreativa o de ocio, sino que forma parte de la construcción integral de su identidad.

Al ser consultado sobre las escenas violentas en los videojuegos y si estas en sí mismas son catalizadores de la violencia, el especialista consideró que se vive en una sociedad altamente violenta, una realidad con la que, a su juicio, la sociedad se está volviendo permisiva. Sobre el papel de la familia en la supervisión de sus hijos con estos videojuegos, dijo que si bien ello es así, en la actualidad hay familias disfuncionales y con problemas profundos ‘con una responsabilidad que no siempre pueden asumir, porque no están en condiciones de transmitir a las nuevas generaciones las normas, los valores, las tradiciones y las costumbres que deberían recibir’.