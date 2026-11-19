La jornada informativa de este jueves 19 de noviembre estuvo marcada por hechos judiciales, situaciones relacionadas con servicios públicos, temas tributarios y novedades del mundo del entretenimiento.

- Tres condenados por intento de hurto en Banco General de Plaza Nuevo Tocumen: Tres personas recibieron una pena de cinco años de prisión por el delito de hurto agravado en grado de tentativa. Dos de los condenados cumplirán la sanción mediante trabajo comunitario.

- Identifican a segundo aprehendido por ataque a residencia de periodista: Erick Muñoz fue identificado como el segundo aprehendido por el ataque a la vivienda del periodista Rolando Rodríguez. No compareció a la audiencia programada este jueves debido a que permanece hospitalizado en el Hospital Santo Tomás.

- Naturgy explica interrupción del servicio eléctrico en Panamá: La empresa informó que una afectación registrada la tarde de este jueves provocó la interrupción del suministro durante aproximadamente tres minutos. El evento estuvo relacionado con la apertura de la interconexión eléctrica entre México y Guatemala.

- Panamá debate los retos tributarios tras salir de lista de la Unión Europea: La aplicación de la Ley 526 de Sustancia Económica y la búsqueda de ingresos fiscales centraron parte de las discusiones del III Congreso de Tributación Internacional, que reunió a funcionarios y especialistas los días 18 y 19 de noviembre.

- Seguidores de Don Omar reportan dificultades para conseguir entradas: Los fanáticos del artista puertorriqueño expresaron su molestia tras intentar comprar boletos para su presentación en Panamá, programada para el 28 de noviembre de 2027 en el Estadio Rod Carew, como parte de su gira The Last King Tour.