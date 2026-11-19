La molestia se apoderó de los seguidores del artista puertorriqueño Don Omar, quienes intentaron sin éxito conseguir entradas este jueves 19 de noviembre para el espectáculo previsto para el próximo 28 de noviembre de 2027 en el Estadio Rod Carew, como parte de su gira internacional The Last King Tour. El desconcierto quedó reflejado en comentarios como el de la usuaria Jai Cruz, quien escribió en X: ‘¿Qué hacemos entonces? ¿Realmente alguien pudo comprar boletos para Don Omar?’. Otros seguidores, en cambio, preguntaban: ‘Alguien que haya comprado boletos para Don Omar en Panamá, ¿si ya los compré tengo que descargar alguna aplicación o cómo hago para descargar los boletos digitales?’.

Sin embargo, los comentarios en el perfil de Instagram de Eticket fueron mucho más enérgicos. Así lo manifestó la usuaria andrealisacr: “Debería darles VERGÜENZA el manejo que están teniendo con las preventas. La idea de una preventa de artista es tener primer acceso, no entrar y que nada funcione ni se pueda comprar ni agregar nada, y que hayan secciones ENTERAS ya agotadas. No es la primera vez que esto pasa y no aprendemos a prepararnos para esto. No puede ser que ir a conciertos en Panamá SEA TAN DIFÍCIL, por Dios. Quiero apoyar lo local, pero ¡qué difícil nos lo ponen!”, expresó. Por su parte, la influenciadora Edimar Rivera calificó las fallas en el sistema de venta de entradas para el concierto de Don Omar como una ‘falta de respeto’. “Cuando por fin abren, no hay entradas disponibles en ‘Bandoleros’ [una de las secciones más cercanas al escenario]. ¡Qué casualidad que es la más cerca! ¿Se las guardaron para ustedes? Pfff. (...) ¿Para qué ponen una hora de preventa si no van a abrir a tiempo? ¡Sean serios!”, expresó.