Un sismo de magnitud 4.2 se registró la tarde de este jueves 19 de noviembre en territorio panameño, con epicentro localizado a 32 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

De acuerdo con el informe, el movimiento telúrico ocurrió a la 1:52 p.m., tuvo una profundidad de 8 kilómetros y fue localizado en el occidente de la península de Azuero. El Instituto de Geociencias indicó que los datos del evento son preliminares y podrían estar sujetos a modificaciones.

Cuatro sismos en tres días en la región de Azuero Este nuevo movimiento telúrico se suma a otros tres registrados entre el martes 17 y el miércoles 18 de noviembre en la región de Azuero. El miércoles se reportó un sismo de magnitud 4.7, a 44 kilómetros al oeste de Tonosí, con una profundidad de 10 kilómetros.

Un día antes, el martes 17 de noviembre, se registraron otros dos movimientos telúricos, con magnitudes de 5.1 y 4.1, respectivamente. La sucesión de estos eventos mantiene la atención sobre la actividad sísmica en el occidente de la península de Azuero, donde continúan registrándose movimientos telúricos después del terremoto del 9 de octubre de 2026.

Continúan los movimientos sísmicos tras el terremoto de octubre El terremoto del pasado 9 de octubre alcanzó una magnitud de 7.5, tuvo una profundidad de 4 kilómetros y su epicentro fue localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, según la corrección del Instituto de Geociencias. Desde ese evento, la región ha registrado numerosas réplicas y otros movimientos sísmicos.