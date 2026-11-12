Sismo de magnitud 4.8 se registra al sur de Soná, en la provincia de Veraguas

Un nuevo movimiento sísmico se registró la tarde de este jueves 12 de noviembre en Panamá. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó una magnitud preliminar de 4.8, con epicentro localizado a 29 kilómetros al sur de Soná, en la provincia de Veraguas.
De acuerdo con los datos divulgados por la entidad, el temblor ocurrió a la 1:57:27 p. m. (hora local) y tuvo una profundidad estimada de cinco kilómetros.
La ubicación del epicentro y la profundidad forman parte de los primeros parámetros calculados por los especialistas para caracterizar el evento.
El Instituto de Geociencias advirtió que el reporte se encuentra en estado preliminar, por lo que los datos podrían experimentar modificaciones conforme avance el análisis.
Este nuevo movimiento ocurre poco más de un mes después del terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre, cuyo epicentro se ubicó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos.
Aquel evento provocó daños en viviendas e infraestructuras de distintas comunidades, principalmente en la región de Azuero, donde las autoridades continúan atendiendo a las familias afectadas y evaluando los daños.
Desde entonces, la actividad sísmica en el país ha mantenido la atención de las autoridades y de la población, especialmente en las provincias de Los Santos y Veraguas.
El Instituto de Geociencias mantiene el monitoreo de los movimientos telúricos que se registran en el territorio nacional. En el caso del evento reportado este jueves, la magnitud, profundidad y ubicación corresponden a los datos iniciales disponibles.