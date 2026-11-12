Sismo de magnitud 4.8 se registra al sur de Soná, en la provincia de Veraguas

Un nuevo movimiento sísmico se registró la tarde de este jueves 12 de noviembre en Panamá. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó una magnitud preliminar de 4.8, con epicentro localizado a 29 kilómetros al sur de Soná, en la provincia de Veraguas.

De acuerdo con los datos divulgados por la entidad, el temblor ocurrió a la 1:57:27 p. m. (hora local) y tuvo una profundidad estimada de cinco kilómetros.

La ubicación del epicentro y la profundidad forman parte de los primeros parámetros calculados por los especialistas para caracterizar el evento.

El Instituto de Geociencias advirtió que el reporte se encuentra en estado preliminar, por lo que los datos podrían experimentar modificaciones conforme avance el análisis.