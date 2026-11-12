El uso de tarjetas de crédito se dispara en Panamá y supera los 916 mil en un año

El parque de tarjetas de crédito activas en el sistema bancario panameño superó las 916,621 unidades al cierre de septiembre de 2026, lo que representa un crecimiento interanual de 8.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los últimos registros del Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian. Este dinamismo sostenido en la colocación de plásticos sostiene una cartera total que rebasa los $3,083 millones, registrando de igual forma un incremento de 8.1% respecto a septiembre de 2025 y ubicando el saldo promedio en $3,363 por cada tarjeta activa en circulación. Durante los últimos 12 meses, el sector bancario aprobó un total de 218,487 nuevas tarjetas de crédito. Al incorporar las emisiones realizadas por otros agentes económicos afiliados, el volumen total de nuevos compromisos financieros ascendió a 290,515 plásticos en el último año. Esta expansión fuera de la banca tradicional estuvo impulsada por 52,148 aprobaciones en entidades financieras no bancarias, 14,430 en comercios y 5,450 en cooperativas. No obstante, las entidades bancarias mantienen un claro liderazgo y dominio del mercado nacional al concentrar el 81% del total de tarjetas emitidas y más del 91% del saldo acumulado en el sistema.

Al analizar la distribución de las 218,487 nuevas tarjetas aprobadas por la banca en los últimos 12 meses según el rango del límite de crédito otorgado, los datos reflejan una marcada preferencia hacia los segmentos de consumo medio y de entrada. El 37% de los plásticos emitidos, equivalentes a 80,169 tarjetas, cuentan con límites de crédito entre $1,001 y $3,000, dirigidos principalmente a consumidores de ingresos medios. En segundo lugar se ubican las tarjetas con límites de $1,000 o menos, que representan el 27% del total con 59,146 unidades enfocadas en nuevos usuarios o perfiles de mayor riesgo. Por su parte, los límites de $5,001 en adelante abarcaron el 24% con 53,482 plásticos destinados a clientes con mayor capacidad de pago, mientras que el rango de $3,001 a $5,000 concentró el 12% restante con 25,690 tarjetas aprobadas.