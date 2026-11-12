Lotería Fiscal Regional cierra sus urnas este viernes 13 de noviembre: ¿cómo participar?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este viernes 13 de noviembre cerrarán las urnas de la Lotería Fiscal Regional, por lo que los interesados deben tomar en cuenta los requisitos establecidos para participar en el sorteo.

De acuerdo con la Dirección General de Ingresos (DGI), únicamente podrán participar las facturas fiscales emitidas entre el 13 de septiembre y el 13 de noviembre de 2026.

Para participar, el primer paso es solicitar la factura fiscal al realizar cada compra y verificar que haya sido emitida mediante un sistema autorizado.

Cada sobre debe contener un mínimo de cinco facturas originales y legibles, que pueden corresponder a uno o varios comercios. Además, no se exige un monto mínimo de compra, siempre que los comprobantes estén dentro del período establecido.