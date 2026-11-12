Lotería Fiscal Regional cierra sus urnas este viernes 13 de noviembre: ¿cómo participar?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este viernes 13 de noviembre cerrarán las urnas de la Lotería Fiscal Regional, por lo que los interesados deben tomar en cuenta los requisitos establecidos para participar en el sorteo.
De acuerdo con la Dirección General de Ingresos (DGI), únicamente podrán participar las facturas fiscales emitidas entre el 13 de septiembre y el 13 de noviembre de 2026.
Para participar, el primer paso es solicitar la factura fiscal al realizar cada compra y verificar que haya sido emitida mediante un sistema autorizado.
Cada sobre debe contener un mínimo de cinco facturas originales y legibles, que pueden corresponder a uno o varios comercios. Además, no se exige un monto mínimo de compra, siempre que los comprobantes estén dentro del período establecido.
La DGI también establece condiciones específicas para la presentación de los sobres:
-Deben ser tamaño carta o menor.
-Pueden ser de color blanco o manila.
-En el exterior deben incluir únicamente los datos del participante: nombre completo, número de cédula, teléfono, correo electrónico y dirección residencial.
-No deben contener estampillas, dibujos, imágenes, pegatinas, calcomanías ni otros elementos decorativos.
En caso de que la factura no incluya los datos del comprador, estos deberán escribirse en la parte posterior del documento.
La DGI advirtió que los sobres que no cumplan con las disposiciones establecidas serán anulados automáticamente. Por ello, recomendó revisar que toda la documentación esté en orden antes de depositarla en las urnas habilitadas.
Los participantes tienen hasta este viernes 13 de noviembre para entregar sus sobres y formar parte de la Lotería Fiscal Regional.