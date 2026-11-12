Aumenta a ocho la cifra de fallecidos por derrumbe de edificio en Nueva York

El colapso de un edificio residencial de tres plantas en Brooklyn, Nueva York, dejó al menos ocho personas muertas y otras 19 heridas, según el nuevo balance divulgado este jueves 12 de noviembre por el Departamento de Bomberos de la ciudad. Los equipos de emergencia continuaban las labores de búsqueda un día después del derrumbe ocurrido en el barrio de Flatbush. Cerca de 250 bomberos y rescatistas fueron desplegados en el lugar, donde utilizaron perros, drones y helicópteros para localizar posibles víctimas entre los escombros. Cuatro de los heridos permanecían en estado crítico, de acuerdo con el reporte de los bomberos.

El edificio cayó sobre una obra en construcción

El inmueble, construido en 1930, tenía cuatro apartamentos y un establecimiento comercial en la planta baja. La estructura cayó sobre una obra de excavación contigua y el impacto también afectó a otro edificio cercano, dejando expuestas una escalera y varias habitaciones. Ahmed Tigani, funcionario del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, informó que al momento del colapso había trabajadores excavando en la construcción vecina. Los promotores del proyecto tenían autorización para levantar un edificio de tres plantas y buscaban obtener un permiso para ampliarlo a nueve pisos.

Testigos relatan el momento del derrumbe

El colapso sorprendió a residentes y transeúntes de la zona. Annemarie, una auxiliar de enfermería de 60 años que vive en una calle cercana, relató a la AFP el impacto que le causó la tragedia. “Me duele el estómago. No puedo imaginarme que alguien pueda estar tranquilamente en su cocina haciendo algo y que, al instante siguiente, simplemente ya no esté allí. Podría haber sido yo”, expresó. Kenneilia Reid, de 14 años, también presenció el derrumbe. Según contó, caminaba por el área cuando observó una nube de polvo y, al voltearse, vio cómo el edificio se venía abajo. Otra testigo, Melissa Orna, declaró al periódico The New York Times que “todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo”.

Investigan antecedentes de las obras