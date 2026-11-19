La planilla de la Asamblea Nacional registra 8,866 personas distintas, según un procesamiento de los datos publicados por la Contraloría General de la República. El análisis contabiliza 8,867 registros, con un monto de $13,889,102 en salarios y $242,100 en gastos, para un total de $14,131,202. La mayor parte del personal figura bajo la categoría de eventual. De los 8,867 registros examinados, 5,524 corresponden a funcionarios eventuales, mientras que 3,343 aparecen como permanentes. En términos porcentuales, el personal eventual representa el 62.3% de los registros, frente al 37.7% de los permanentes. Los cargos con mayor cantidad de funcionarios

El desglose por denominación de cargos muestra una concentración importante en puestos administrativos y de apoyo. Los asistentes administrativos I encabezan la lista, con 3,041 registros y $4,191,661 en salarios. En segundo lugar aparecen los asistentes administrativos II, con 843 personas y $1,902,725 en remuneraciones. Los oficinistas legislativos ocupan la tercera posición, con 803 registros y $752,934 en salarios. También figuran 676 oficinistas I, 587 ayudantes generales y 548 asesores administrativos legislativos. Los 3,041 asistentes administrativos I representan aproximadamente el 34.6% de los 8,795 registros que el procesamiento identifica como personal sin diputados. La cantidad de funcionarios en estas categorías abre interrogantes sobre la distribución del personal entre las dependencias administrativas, las oficinas de los diputados y las distintas áreas de apoyo del Legislativo. El costo de la estructura legislativa En el apartado financiero, los registros procesados reflejan $13.89 millones en salarios y $242,100 en gastos. El monto combinado alcanza $14.13 millones, una cifra que permite dimensionar los recursos asociados a la planilla legislativa, aunque es necesario precisar el período que cubre la información para establecer si corresponde a un registro mensual o acumulado. Al separar los registros clasificados como personal sin diputados, el análisis identifica $13,761,302 en salarios y $14,900 en gastos. La diferencia entre ambos conjuntos asciende a $355,000. Este monto requiere una revisión de los criterios de clasificación y de los registros excluidos para explicar su composición.

Janine Prado cuestiona el crecimiento de la planilla Los datos sobre la cantidad de funcionarios y su distribución coinciden con los cuestionamientos que planteó la diputada Janine Prado sobre el crecimiento del personal de la Asamblea Nacional. En una publicación en su cuenta de X, la legisladora señaló que la planilla pasó de 8,308 a 8,867 funcionarios, lo que representa un incremento de 559 personas, equivalente a aproximadamente 6.7%. “En Panamá, un escándalo tapa otro. Y mientras tanto, en silencio, la planilla de la Asamblea no deja de crecer”, escribió Prado. La diputada cuestionó la falta de explicaciones sobre el aumento y reclamó respuestas sobre las contrataciones en el Órgano Legislativo. Su señalamiento coloca el foco en la evolución de la planilla y en la necesidad de conocer qué dependencias incorporaron más personal, bajo qué modalidades y con qué justificación administrativa. La Asamblea debe explicar las contrataciones