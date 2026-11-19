El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, advirtió la mañana de este jueves 19 de noviembre a los ciudadanos panameños que no viajen ni a Rusia ni a Ucrania con la intención de incorporarse a las fuerzas militares que participan en la guerra que mantienen ambos países desde 2022.

Martínez-Acha reveló a los medios de comunicación que, incluso en las últimas semanas, ciudadanos panameños han viajado a Rusia para unirse a las fuerzas de ese país y participar en los combates.

“Es más triste saber que todavía hace dos semanas panameños viajan a Rusia, a unirse a la fuerza rusa para entrar en combate”, manifestó Martínez-Acha, al reiterar su preocupación por el reclutamiento de ciudadanos nacionales en el conflicto.

El jefe de la diplomacia panameña insistió en que los ciudadanos no deben aceptar invitaciones para incorporarse a las fuerzas militares de ninguno de los dos países.

“Vuelvo a hacer un llamado y una alerta: que no viajen a Rusia y no viajen a Ucrania bajo ninguna circunstancia”, expresó.

Martínez-Acha también relató que hace aproximadamente dos o tres semanas dos panameños viajaron a Rusia. Uno de ellos logró evadirse y recibió asistencia de la Embajada de Panamá, en donde se alojó y posteriormente se le facilitó su regreso al país.

El canciller señaló que algunos ciudadanos argumentan que desconocían el contenido de los documentos que firmaron antes de incorporarse a las fuerzas militares.

“Argumentan que no saben lo que firman. Pues puede ser cierto, pero mi consejo es que no viajen otra vez”, advirtió.