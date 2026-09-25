Panamá aborda con Rusia situación de ciudadanos panameños vinculados al conflicto en Ucrania

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Rusia, Serguéi Lavrov, en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante el encuentro, ambos cancilleres revisaron distintos aspectos de la relación bilateral y coincidieron en la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación y dar seguimiento a temas de interés para ambos países.

Uno de los principales asuntos abordados fue la situación de ciudadanos panameños vinculados al conflicto en Ucrania.

Martínez-Acha expresó ante Lavrov la preocupación del Gobierno panameño y de los familiares de estos ciudadanos, así como el interés de Panamá en promover soluciones que permitan su retorno, de acuerdo con las circunstancias y condiciones aplicables a cada caso.

Por su parte, el canciller ruso señaló que las situaciones son individuales y manifestó que Rusia prestará consideración a la petición planteada por Panamá.

En relación con la guerra en Ucrania, Martínez-Acha reiteró la posición de Panamá a favor de que se alcance un alto al fuego y una paz duradera y justa.

El canciller panameño también manifestó la disposición del país de contribuir, dentro de sus posibilidades, a los esfuerzos diplomáticos encaminados a favorecer el diálogo y una solución pacífica al conflicto.

Otro de los temas tratados fue la situación de buques de la marina mercante panameña que enfrentan dificultades de movimiento en el mar Negro.

Martínez-Acha destacó la importancia que tiene para Panamá la libertad de navegación, debido a su condición de país marítimo y de registro internacional de buques.

Ante este planteamiento, Rusia manifestó su disposición a cooperar para abordar estas situaciones, en un contexto que el comunicado calificó de particularmente complicado.