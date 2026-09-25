MICI apuesta por inversión de largo plazo para dinamizar la economía y generar empleo

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) apuesta por atraer inversiones de largo plazo, nuevos proyectos y capital internacional como parte de la estrategia para dinamizar la actividad económica y generar oportunidades de empleo para los panameños.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que este tipo de inversión es una de las que el Gobierno Nacional busca seguir promoviendo.

“Este es uno de los tipos de inversión que queremos seguir promoviendo: inversión de largo plazo, nuevos proyectos y más empleo para los panameños”, dijo Moltó.

El funcionario resaltó que las inversiones de largo plazo se enmarcan en los esfuerzos del Gobierno Nacional para fortalecer las condiciones que permitan atraer a los inversionistas extranjeros y generar nuevas oportunidades de empleo.

“Desde el Gobierno Nacional hemos fortalecido el Programa de Inversionista Calificado para que Panamá tenga una mejor posición dentro del mercado internacional de migración por inversión”, afirmó.

Inversión inmobiliaria concentra las certificaciones

Las cifras del MICI muestran el movimiento de este esquema de inversión. Entre julio de 2025 y junio de 2026 se otorgaron 268 certificados de Inversionista Calificado, respaldados por $113.6 millones en inversiones.

En el período anterior se habían otorgado 193 certificados, con inversiones por más de $90.1 millones. El sector inmobiliario concentró el 87.3% de las certificaciones otorgadas.

Moltó también se refirió a la reciente actualización del Programa de Inversionista Calificado, mediante el Decreto Ejecutivo No. 17 de 8 de septiembre de 2026, que establece nuevas condiciones para las inversiones inmobiliarias y diferencia entre propiedades de primera venta y del mercado secundario.

El titular del MICI abordó estos temas durante la colocación de la primera piedra del primer proyecto residencial de Mercan Group en Panamá: Albor at Santa Maria, el cual contempla una torre de 48 pisos y 200 apartamentos, cuya entrega está proyectada para 2028.