Cepanim: MEF anuncia entrega a herederos de beneficiarios fallecidos a finales de octubre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó a los cónyuges de beneficiarios fallecidos que la entrega del Cepanim a los herederos comenzará a finales de octubre.

La entidad indicó que los interesados deberán mantenerse atentos a las redes sociales y medios oficiales del MEF, donde se informarán oportunamente las fechas y los detalles correspondientes al proceso de entrega.

Desde junio, el MEF realiza la entrega del Cepanim mediante citas previas a los beneficiarios vivos. Según informó la entidad, estas se realizan de manera progresiva, a medida que se emiten los certificados.

Por esta razón, si un beneficiario aún no ha recibido una cita, esto no significa necesariamente que exista algún problema con su trámite.