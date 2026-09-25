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Cepanim: MEF anuncia entrega a herederos de beneficiarios fallecidos a finales de octubre

El MEF confirma cuándo iniciará la entrega del Cepanim a herederos de beneficiarios fallecidos.
El MEF confirma cuándo iniciará la entrega del Cepanim a herederos de beneficiarios fallecidos. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/09/2026 11:59
Los herederos de beneficiarios fallecidos podrán iniciar el proceso de reclamo del Cepanim a finales de octubre.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó a los cónyuges de beneficiarios fallecidos que la entrega del Cepanim a los herederos comenzará a finales de octubre.

La entidad indicó que los interesados deberán mantenerse atentos a las redes sociales y medios oficiales del MEF, donde se informarán oportunamente las fechas y los detalles correspondientes al proceso de entrega.

Desde junio, el MEF realiza la entrega del Cepanim mediante citas previas a los beneficiarios vivos. Según informó la entidad, estas se realizan de manera progresiva, a medida que se emiten los certificados.

Por esta razón, si un beneficiario aún no ha recibido una cita, esto no significa necesariamente que exista algún problema con su trámite.

¿Quiénes pueden reclamar el Cepanim de un beneficiario fallecido?

De acuerdo con la Ley No. 506, cuando un beneficiario fallece, el derecho al cobro se transfiere a sus herederos, sin que sea necesario iniciar un proceso de sucesión.

La normativa establece el siguiente orden para acceder al beneficio:

Cónyuge sobreviviente: siempre que no exista separación de cuerpo ni divorcio mediante sentencia firme.
Conviviente: cuando exista una unión de hecho debidamente comprobada.
Hijo encargado del beneficiario: cuando demuestre que estaba a cargo de la persona fallecida.
Hijos sobrevivientes: si no existe un hijo encargado, el beneficio se distribuirá en partes iguales entre los hijos.
¿Qué deben hacer los herederos?

La secretaria general del MEF, Ana Matilde Amado, explicó que los herederos que deban realizar el reclamo deberán revisar la plataforma en la que efectuaron el registro, ya que posteriormente serán convocados para continuar con el proceso.

Por el momento, el MEF reiteró que las fechas y demás detalles serán comunicados a través de sus canales oficiales, por lo que recomendó a los interesados mantenerse pendientes de las próximas publicaciones.

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