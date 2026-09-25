Cepanim: MEF anuncia entrega a herederos de beneficiarios fallecidos a finales de octubre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó a los cónyuges de beneficiarios fallecidos que la entrega del Cepanim a los herederos comenzará a finales de octubre.
La entidad indicó que los interesados deberán mantenerse atentos a las redes sociales y medios oficiales del MEF, donde se informarán oportunamente las fechas y los detalles correspondientes al proceso de entrega.
Desde junio, el MEF realiza la entrega del Cepanim mediante citas previas a los beneficiarios vivos. Según informó la entidad, estas se realizan de manera progresiva, a medida que se emiten los certificados.
Por esta razón, si un beneficiario aún no ha recibido una cita, esto no significa necesariamente que exista algún problema con su trámite.
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De acuerdo con la Ley No. 506, cuando un beneficiario fallece, el derecho al cobro se transfiere a sus herederos, sin que sea necesario iniciar un proceso de sucesión.
La normativa establece el siguiente orden para acceder al beneficio:
La secretaria general del MEF, Ana Matilde Amado, explicó que los herederos que deban realizar el reclamo deberán revisar la plataforma en la que efectuaron el registro, ya que posteriormente serán convocados para continuar con el proceso.
Por el momento, el MEF reiteró que las fechas y demás detalles serán comunicados a través de sus canales oficiales, por lo que recomendó a los interesados mantenerse pendientes de las próximas publicaciones.
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