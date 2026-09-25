Panamá empata 1-1 y termina pidiendo la hora ante la India

La selección de Panamá arrancó con pie izquierdo el nuevo proceso de cara al 2030. Thomas Christiansen y el equipo no pudieron vencer a la India y terminan empatando 1-1 en calidad de visitante.

El equipo se vio en muchos momentos del partido superada por la India, un equipo que no fue al reciente Mundial y que también ocupa el puesto número 138 del ranking FIFA. Por parte de la India anotó Ryan Williams, mientras que Omar Valencia anotó su primer gol con la selección de Panamá. Christiansen cumplió su palabra de darle la oportunidad a nuevas caras, sin embargo no encontró la fórmula ideal para rodear a estos nuevos jugadores con los más experimentados y eso se notó dentro del terreno de juego.

Marcos de León, Joseph Jones, Daivis Murillo y Jair Modelo hicieron su debut con el equipo mayor de Panamá, mientras que Giovany Herbert, Eduardo Anderson y Víctor Griffith tuvieron su oportunidad dentro del 11 titular del equipo.

El 11 titular, plagado de caras nuevas, tan solo con César Blackman y Tomas Rodríguez en el campo de juego, nunca puso asentarse dentro del partido. El equipo sufrió poca creatividad en ataque, la única herramienta del equipo que pudo encontrar fueron los disparos de media distancia.

Y es que al poner a tantos jugadores nuevos y que casi nunca han compartido cancha, deja evidencia lo que se vio en el campo de juego. Poca comunicación, muchos errores en las entregas de balón, la imprecisión en los pases permitió a la India verse mejor en el terreno de juego.

Lo cierto es que este empate también deja a Panamá en una mala situación dentro del ranking FIFA. El 1-1 ante la India podría a Panamá hacer perder tres puntos y se jugará todo ante Nueva Zelanda y en el último partido contra Ecuador o Japón.

En cuanto al partido, Christiansen apostó a un sistema inédito. Salió con un 4-4-2, con dos delanteros. Pero poco se mostró Mijahir Jiménez y Tomás Rodríguez en ofensiva. En una de las bandas le dio a confianza a Rafael Mosquera, sin embargo la falta de minutos en su club le pasó factura para entrar al partido.

El gol de la India, por más incrédulo que parezca, nació de un saque de banda. Trazo largo para Ryan Williams, el australiano nacionalizado indio, parte entre Anderson y Blackman, va al espacio y queda en un 1vs1 con Marcos de León. Williams define a placer para poner el 1-0.

Ante la falta de opciones en ofensiva, con la India sobrepoblando la mitad de la cancha y la poca profundidad en las bandas, Panamá tan solo le quedó los disparos de media distancia que si llegaron a ser peligrosos en algunos de ellos. Para el segundo tiempo, Christiansen fue poco a poco haciendo ingresar a los pesos pesados al terreno de juego. Se pudo ver nuevamente a Adalberto Carrasquilla junto con Griffith en la mitad de la cancha, a Carlos Harvey otra vez como uno de los tres centrales y volviendo al sistema que nos tiene acostumbrados, al 5-4-1.