Clima en Panamá este viernes 25 de septiembre: se esperan lluvias y tormentas en la tarde

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este viernes 25 de septiembre una jornada que iniciará con condiciones relativamente estables, pero que presentará un aumento de las lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde.

Durante la mañana, se espera una disminución progresiva de la nubosidad sobre la vertiente del Pacífico, favoreciendo mayores periodos de sol y un incremento del calentamiento de la superficie, principalmente hacia el occidente del país. Aunque las condiciones serán más estables, persistirá un alto contenido de humedad en el ambiente.

En el Caribe, la mañana transcurrirá con cielo parcialmente nublado y periodos de sol, lo que también permitirá un aumento gradual de las temperaturas.

Para la tarde, las condiciones cambiarán debido a la combinación del calentamiento diurno y la humedad disponible. En la vertiente del Pacífico se prevé el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas, con mayor intensidad en sectores de Panamá Norte, Darién, Coclé, la península de Azuero, Veraguas y Chiriquí.

En el Caribe también podrían registrarse aguaceros aislados, principalmente en Colón, Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas, mientras que en Guna Yala las precipitaciones serían más puntuales.

Durante la noche, las lluvias disminuirán progresivamente en buena parte de las zonas terrestres del Pacífico. Sin embargo, podrían mantenerse precipitaciones aisladas hacia el occidente, especialmente en las proximidades del Golfo de Chiriquí.

En la vertiente del Caribe se anticipa un escenario diferente, con un incremento de las lluvias sobre tierra firme, especialmente en Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe-Buglé, donde podrían presentarse precipitaciones más persistentes.