Inmobiliarias acumulan $13.2 millones en reclamos a agosto: ¿cuáles son las principales quejas?

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) registró 280 quejas contra empresas inmobiliarias entre enero y agosto de 2026, por un monto total reclamado de $13,239,348.37.

Los reclamos reflejan el impacto económico de los principales incumplimientos reportados por los consumidores en el sector inmobiliario.

Entre los motivos de reclamo destacan los vicios ocultos. Aunque corresponden a 34 casos, estos acumulan $3,149,981.70 en montos reclamados, para un promedio aproximado de $92,647 por queja.

Los vicios ocultos son aquellos defectos o problemas que presenta un bien adquirido y que no son evidentes al momento de la compra o entrega, pero que pueden afectar su funcionamiento, calidad, uso o valor y ser detectados posteriormente por el consumidor.

La devolución de dinero concentró la mayor cantidad de reclamos, con 146 casos y $3,053,897.06 reclamados.

Le siguen el incumplimiento de garantía, con 39 quejas por $2,245,739.53; la falta de información, con 21 casos por $1,672,544.79; el incumplimiento de contrato, con 20 quejas por $1,473,360.78; y las cláusulas abusivas, con 14 reclamos que representan $1,470,637.19, entre otros motivos.

De acuerdo con los resultados registrados por los departamentos de Conciliación, Decisión de Quejas y la Defensoría de Oficio, un total de 182 expedientes culminaron con resultados favorables para los consumidores, asociados a $8,727,483.52.

De estos, 95 casos concluyeron mediante acuerdos, por un monto de $5,017,564.49. Por su parte, la Defensoría de Oficio reportó 7 fallos favorables al consumidor, por $452,961.05.

Ante la adquisición de bienes inmuebles, la Acodeco recomienda a los consumidores revisar cuidadosamente los contratos, las condiciones de entrega, las garantías y demás documentos relacionados con la transacción.

También recomienda conservar facturas, recibos, contratos, comprobantes de pago, comunicaciones y cualquier otra evidencia que pueda respaldar una eventual reclamación.

Los consumidores que detecten posibles incumplimientos deben presentar oportunamente sus reclamos ante la institución.