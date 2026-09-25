Metro de Panamá normaliza el servicio de la Línea 2 tras incidencia eléctrica

El Metro de Panamá informó la mañana de este viernes 25 de septiembre que el servicio de la Línea 2 fue normalizado, luego de la incidencia registrada en el sistema de alimentación eléctrica en un tramo de la vía.

Previamente, la entidad había comunicado que la operación se mantenía en ambos sentidos entre las estaciones San Miguelito y Pedregal, así como entre Hospital del Este y Nuevo Tocumen.

Mientras se atendía la incidencia, en el tramo comprendido entre Pedregal y Hospital del Este, la operación se realizaba por una sola vía. En este segmento, un solo tren circulaba por la misma vía en ambos sentidos.