Metro de Panamá normaliza el servicio de la Línea 2 tras incidencia eléctrica

El Metro de Panamá informó la mañana de este viernes 25 de septiembre que el servicio de la Línea 2 fue normalizado, luego de la incidencia registrada en el sistema de alimentación eléctrica en un tramo de la vía.
Previamente, la entidad había comunicado que la operación se mantenía en ambos sentidos entre las estaciones San Miguelito y Pedregal, así como entre Hospital del Este y Nuevo Tocumen.
Mientras se atendía la incidencia, en el tramo comprendido entre Pedregal y Hospital del Este, la operación se realizaba por una sola vía. En este segmento, un solo tren circulaba por la misma vía en ambos sentidos.
El Metro de Panamá indicó en ese momento que sus equipos técnicos trabajaban para restablecer la operación habitual lo antes posible y pidió a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre el servicio.
Posteriormente, el Metro confirmó que la situación fue solucionada y que los trenes ya circulan con regularidad en toda la Línea 2.
La entidad agradeció a los usuarios por su comprensión durante la afectación.
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