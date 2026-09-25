EN VIVO: India vs. Panamá en duelo amistoso

45+2
Lo termina antes el árbitro central. Termina el primer tiempo y lo pierde Panamá 1-0 ante la India
45'
Se agregan 3 minutos
42'
Lo pierde Panamá cerca del final de la primera parte…
Desconcentración en la zaga de Panamá. Trazo largo para Williams, quien se mete entre Blackman y Anderson para recibir al espacio. Queda mano a mano ante de León y define a placer. Lo ganan los locales 1-0.
40'¡Gol de la India!
37'
Se marcan algunas equivocaciones de Panamá
Se ha mermado mucho el juego de los panameños. La India, poco a poco, a ido creciendo en el partido. Algunas imprecisiones se han estado mostrando en Panamá con los pases y en los movimientos
30'
Se reanuda el partido
28'
Hay pausa de hidratación
25'
¡Se salva la India!
Nuevamente Jones juega en profundidad con Modelo, quien incursiona en ofensiva. Este último da el pase de la vida a Jiménez que ya esperaba para poner el primero, pero llega al corte el defensor de la India.
20'
¡Jones casi pone el primero!
Los tiros de media distancia están siendo peligrosos para la India. Ahora fue el turno de Jones, quien también se animó con un disparo potente, pero bien ataja el portero rival. Dejó el remote pero no llegaron ni Jiménez y tampoco Rodríguez a rescatar el balón muerto.
16'
Se anima Tomás de media distancia…
El jugador del Barcelona SC vio adelantado al portero rival, se anima de media distancia, pero su intento se marcha por encima del travesaño.
15'
Marcos de León se hace presente dentro del área
Tiro de esquina para la India. Centro va al área chica y sale bien de León para despejar de puños. Primera intervención del cancerbero.
11'
¡Primer aviso de Panamá!
Centro por derecha de Blackman, bien reacciona el portero rival despejando, pero el rebote le queda a Jiménez. Su intento se desvía al tiro de esquina que no prospera.
5'
Panamá apuesta mucho por la banda de Mosquera
Panamá domina en los primeros compases del juego. Muchos balones en profundidad. Además, Jones y Modelo han estado buscando mucho a Mosquera por derecha.
2'
Nueva generación y nueva formación…
Con esta nueva generación de jugadores, sumado a las bajas que ha tenido Christiansen, el técnico apuesta por un 4-4-2 en el dibujo táctico. Algo inusual para el combinado nacional que nos tiene acostumbrados a jugar con tres o cinco defensores.
1'
¡Inicia el partido!
Thomas Christiansen apuesta duramente por ese relevo generacional…
Como era de esperarse, Christiansen ha decidido darle la oportunidad a esa nueva camada de jugadores para enfrentarse a la India.11 titular de Panama: Marcos de León; Blackman, Jones, Anderson, Modelo; Mosquera, Griffith, Daivis Murillo, Herbert; Mijahir Jiménez y Tomas Rodríguez.11 titular de la India: Singh, Abishek, Anwar Ali, Varghuese, Mishra, Wia, Singh, Ryan Williams, Pratap, Shabong y Ashique.
¡Ya suenan los himnos nacionales!
¡Ya salen los jugadores al terreno de juego!
Mientras los jugadores ya están en el terreno de juego, se dan actos protocolares antes de los himnos nacionales. Dirigentes del fútbol indio y el presidente de la Fepafut, Manuel Arias salen a saludar a los jugadores.
¡Panamá y la India se miden en duelo amistoso en este primer partido de la gira asiática!
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre la India y Panamá! Los dirigidos por Thomas Christiansen tienen por delante su primera prueba post-Mundial.
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