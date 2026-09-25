Juez deja en libertad al presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra

l juez de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, dejó este viernes 25 de septiembre en libertad a Simon Leendert Verhoeven, señalado como presunto cerebro financiero del denominado caso Plus Ultra, aunque le impuso varias medidas cautelares.

La decisión fue informada por RTVE, que detalló que Verhoeven no podrá salir de España, deberá comparecer cada dos días ante el juzgado y tendrá que fijar un domicilio para poder ser localizado por las autoridades.

Verhoeven, quien este viernes debía comparecer ante el juez Calama, se negó a declarar al argumentar que no había tenido tiempo suficiente para conocer el contenido de la causa, reportó RTVE.

No obstante, manifestó su disposición a responder posteriormente a las preguntas del magistrado.

El financiero neerlandés fue detenido en Alemania, donde permanecía en busca y captura por su presunta relación con los préstamos otorgados a la aerolínea Plus Ultra.

Además, en un registro realizado en su domicilio de Mallorca fueron encontrados dos lingotes de oro, 12 relojes de lujo y numerosas joyas, recordó Radio Televisión Española.

Las autoridades alemanas entregaron a Verhoeven a España el jueves. Tras pasar la noche en la prisión de Soto del Real, fue trasladado a la Audiencia Nacional para comparecer ante Calama.

Verhoeven está bajo investigación por “indicios racionales de criminalidad” relacionados con los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según consta en las actuaciones del magistrado, detalló RTVE.

Investigación por el rescate de Plus Ultra

El juez Calama investiga el presunto uso fraudulento de los 53 millones de euros (64 millones de dólares) que Plus Ultra recibió como ayuda del Gobierno español en marzo de 2021, en plena pandemia.

Dentro de esta investigación también se analiza la posible implicación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se ha señalado en la causa como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias vinculada al rescate de la aerolínea.

De acuerdo con los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, citados en el sumario, el magistrado investiga una presunta trama con operaciones en España, Francia y Suiza, dedicada al blanqueo de capitales y que habría estado gestionada presuntamente por Verhoeven.

En esta estructura aparece también Rodolfo Reyes, exconsejero de Plus Ultra, señalado en la investigación como presunto cliente, reportaron los medios españoles.