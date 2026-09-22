Caso Plus Ultra: detienen en Alemania a financiero señalado por el presunto blanqueo

El financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado por los investigadores como una de las piezas clave de una presunta red internacional de blanqueo de capitales vinculada a fondos ilícitos procedentes de Venezuela, fue detenido en Alemania en el marco del caso Plus Ultra, reportó el diario El Mundo

Según informaron El Mundo y la Cadena SER, las autoridades alemanas comunicaron a la Audiencia Nacional española el arresto de Verhoeven, quien tenía una orden internacional de detención.

Por ello, su traslado a la ciudad de Madrid, España, esta previsto para este jueves 24 de septiembre.

Verhoeven aparece en la investigación por los préstamos concedidos a Plus Ultra a través de sociedades vinculadas a él.

Entre 2020 y 2021, presuntamente la aerolínea recibió unos 1.3 millones de euros (1.4 millones de dólares) mediante tres operaciones de financiación con empresas relacionadas con el financiero neerlandés.

La Fiscalía investiga si esos fondos tenían un origen ilícito y si posteriormente fueron utilizados dentro de una estructura destinada al blanqueo de capitales.

Además, la investigación española se inició a partir de información remitida por las autoridades judiciales de Francia y Suiza sobre una presunta red internacional con conexiones con Venezuela, destacó el diario El País.

El caso también está relacionado con el rescate de 53 millones de euros (60 millones de dólares) concedido por el Gobierno español a Plus Ultra durante la pandemia.

La investigación busca determinar el destino de parte de esos fondos y su posible relación con operaciones financieras previas de la aerolínea.

De acuerdo con la documentación judicial citada en la investigación, el juez José Luis Calama señaló que Verhoeven y Luis Felipe Baca Arbulu formarían parte presuntamente de una organización dedicada al blanqueo que funcionaba como una especie de “pseudobanco”, mediante la mezcla de fondos de distintas procedencias, inversiones y posterior devolución del dinero a clientes.