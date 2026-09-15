Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 15 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este martes 15 de septiembre se esperan condiciones parcialmente nubladas a cubiertas, lluvias en sectores marítimos y posibles desplazamientos hacia las costas del oriente y occidente del país.

De acuerdo con el boletín meteorológico N.° 1, las condiciones del tiempo estarán marcadas por la presencia de nubosidad, aguaceros aislados y tormentas eléctricas en distintas zonas del territorio nacional.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada se prevén lluvias con actividad eléctrica sobre el Golfo de Panamá y sectores marítimos del Pacífico panameño. Estas precipitaciones podrían desplazarse hacia las costas de la comarca Emberá-Wounaan Sambú, Panamá Este y el sur de Veraguas, incluyendo la isla de Coiba.

Para la mañana se pronostica una reducción gradual de la cobertura nubosa y un mayor calentamiento diurno, especialmente en el occidente del país. Sin embargo, podrían registrarse lluvias y tormentas en el Golfo de Panamá y la comarca Sambú.

Durante la tarde, el calentamiento de la superficie favorecerá el desarrollo de aguaceros aislados y tormentas eléctricas generalizadas, con mayor intensidad en Darién, las comarcas Emberá-Wounaan, el centro y sur de Veraguas y Chiriquí. En horas de la noche se espera una disminución de la cobertura nubosa a nivel nacional.

En la vertiente del Caribe, el IMHPA pronostica lluvias aisladas durante la madrugada en el sector marítimo, algunas de las cuales podrían aproximarse a las costas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, Costa Arriba de Colón y Guna Yala.

Durante la mañana persistirán condiciones mayormente nubladas en la región, mientras que en horas de la tarde se esperan aguaceros aislados, principalmente en Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Hacia la noche, las lluvias disminuirán progresivamente sobre tierra firme, aunque podrían formarse nuevos núcleos de tormentas en el sector marítimo del Caribe occidental.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 20 °C en las zonas montañosas y de mayor elevación, y entre 21 °C y 25 °C en las áreas bajas.

Durante el día, las máximas alcanzarán entre 24 °C y 32 °C, con los valores más elevados en las llanuras, zonas de baja elevación y áreas urbanas del occidente y las provincias centrales.

El organismo advirtió que, durante las tormentas, podrían registrarse cambios repentinos en la dirección del viento e incrementos temporales de su velocidad, lo que podría ocasionar la caída de árboles u otros objetos.

El IMHPA recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente ante posibles tormentas eléctricas y cambios repentinos en las condiciones del viento.