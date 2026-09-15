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Redacción La Estrella de Panamá
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periodistas@laestrella.com.pa
15/09/2026 06:05
Política
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Panamá hoy de ‘Radio Panamá’ de este martes 15 de septiembre
Radio Panamá
Donde está la información, allí está ‘Panamá hoy’, de ‘Radio Panamá’, aliado estratégico de ‘La Estrella de Panamá’, Este espacio noticioso comienza una nueva etapa con sus presentadores Leonardo Grinspan, Judy Meana y Jorge Mariscal.
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Para la mañana se pronostica una reducción gradual de la cobertura nubosa y un mayor calentamiento diurno.
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