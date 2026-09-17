Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 17 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este jueves se prevén lluvias de variada intensidad, aguaceros aislados y tormentas eléctricas en distintos sectores del país, con mayor actividad durante la tarde y noche.

Durante la madrugada se esperan aguaceros dispersos acompañados de tormentas eléctricas en el sector marítimo, con posibilidad de que algunas lluvias incursionen en sectores de Colón.

En horas de la mañana, las lluvias aisladas podrían mantenerse sobre el área marítima y sectores de Colón, además de extenderse hacia el norte de Veraguas y las costas de la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

Para la tarde se pronostican aguaceros aislados y probabilidad de tormentas eléctricas ocasionales en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y algunos sectores de Colón. En el resto de la vertiente se esperan intervalos nubosos con posibilidad de lluvias aisladas.

Durante la noche, las lluvias se concentrarán principalmente en Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé.

En la madrugada se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias aisladas en el norte de Panamá y el norte de Panamá Oeste.

Para la mañana, el pronóstico contempla lluvias aisladas en Darién, el norte de Panamá Oeste y el norte de Coclé.

La mayor actividad se espera durante la tarde, cuando podrían registrarse aguaceros aislados de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, en Darién, el este de Panamá y sectores de Chiriquí.

También se prevén aguaceros aislados y de corta duración en sectores de Panamá Centro, Panamá Oeste y el sur de Veraguas.

Durante la noche, el IMHPA pronostica aguaceros dispersos de moderados a fuertes y tormentas eléctricas en Darién y el golfo de Panamá. Asimismo, podrían presentarse lluvias aisladas en el golfo de Chiriquí, las costas de Chiriquí y el sur de Veraguas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 17 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 21 °C y 27 °C.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 21 °C y 25 °C en la Cordillera Central y entre 29 °C y 34 °C en el resto del territorio nacional.

El IMHPA también prevé índices máximos de radiación UV-B entre 7 y 10, correspondientes a niveles de riesgo alto y muy alto en el país.