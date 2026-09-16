Policía adquirirá 4,000 cámaras corporales; Minseg enfrenta un recorte de $600 millones

La Policía Nacional adelanta la adquisición de las primeras 4,000 cámaras corporales, que serían distribuidas entre unidades desplegadas en las zonas con mayor incidencia delictiva del país. La iniciativa avanza mientras el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) enfrenta una reducción de $631.4 millones de sus presupuesto para la vigencia fiscal de 2027.

Durante la sustentación presupuestaria ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el director de la Policía, Jaime Fernández, explicó que la compra se encuentra en fase de estructuración y contempla una primera adquisición de equipos para reforzar la vigilancia, documentar las actuaciones policiales y obtener registros de los procedimientos desarrollados en las calles.

Uno de los principales desafíos será el almacenamiento de las grabaciones. Fernández indicó que inicialmente se contempla conservar el material durante aproximadamente 60 o 70 días, pese a que la legislación establece un periodo de hasta dos años.

El director reconoció que almacenar durante ese tiempo el contenido generado por 4,000 dispositivos sería “presupuestariamente casi imposible” y poco sostenible. Por ello, la institución analiza presentar en los próximos meses una propuesta para modificar la regulación y establecer un plazo compatible con su capacidad tecnológica y financiera.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, informó que la institución solicitó $1,732.9 millones para atender sus necesidades durante 2027. Sin embargo, el monto recomendado asciende a $1,101.5 millones.

La diferencia representa $631.4 millones menos, equivalente a una reducción de aproximadamente 36.4% frente a lo requerido por el ministerio para cumplir integralmente su planificación.

Ábrego advirtió que la brecha obligará a establecer prioridades entre las necesidades que pueden atenderse inmediatamente, aquellas que deberán reprogramarse y otras que tendrán que postergarse.

El impacto alcanzaría directamente la capacidad operativa de los estamentos de seguridad. En servicios personales existe un déficit de $54 millones, que impediría incorporar nuevas unidades para reemplazar al personal que se jubilará durante 2027.

La insuficiencia en servicios no personales también limitaría el pago de servicios básicos en estaciones policiales, fronterizas y aeronavales, además de reducir los recursos disponibles para plataformas y servicios tecnológicos.

En materiales y suministros, el recorte comprometería la adquisición de uniformes, botas, alimentos y equipos para los integrantes de la Fuerza Pública. Ábrego sostuvo que estos implementos no constituyen gastos ordinarios, sino herramientas esenciales para quienes tienen la responsabilidad de proteger las calles, fronteras e instalaciones estratégicas.

Las restricciones también afectarían la renovación de vehículos, embarcaciones, aeronaves y otros equipos necesarios para las operaciones de seguridad.

Para proyectos de inversión, el Minseg solicitó $275 millones, pero la recomendación presupuestaria fue de apenas $92 millones.

De ese monto, $64 millones provendrían de recursos de autogestión y solo $28 millones serían aportados directamente mediante el Presupuesto General del Estado.

Según el ministerio, la cifra recomendada equivale aproximadamente al 30.1% de los recursos requeridos para inversión, lo que afectaría la recuperación de instalaciones, renovación de equipos y desarrollo de proyectos destinados a fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública.

La situación contrasta con la ejecución reportada durante 2026. Al 31 de julio, el Minseg mantenía una asignación de $1,041.8 millones, de los cuales $948.4 millones correspondían a funcionamiento y $93.44 millones a inversión.

La ejecución general alcanzaba el 58.92%, mientras que los proyectos de inversión registraban un avance presupuestario de 54.5%. No obstante, Ábrego recordó que la asignación de 2026 ya había sido aproximadamente 40% inferior a la cantidad solicitada originalmente.

Pese a las limitaciones, el ministerio destacó la entrega de uniformes y botas a unidades que llevaban cerca de 10 años sin recibir una dotación completa, así como la reactivación de los cuarteles de David y Mañanitas, que permanecieron abandonados o paralizados.

La adquisición de cámaras corporales se suma ahora a las prioridades tecnológicas de la Policía Nacional. Sin embargo, tanto la compra de los dispositivos como el almacenamiento de las grabaciones dependerán de la disponibilidad presupuestaria y de los ajustes legales que impulse la institución.