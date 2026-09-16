El Cine Universitario explora leyendas y nuevas historias en dos ciclos cinematográficos

El Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá (GECU) presenta durante lo que queda de este mes de septiembre dos ciclos que reúnen clásicos, cine contemporáneo, animación y producción nacional. ‘Las leyendas en el cine’ estará disponible hasta el 20 de septiembre, mientras que el Ciclo de Cine Internacional tendrá funciones presenciales hasta el 18 de septiembre. La programación tiene como eje principal el ciclo virtual ‘Las leyendas en el cine’, que reúne tres películas de diferentes países y décadas, con historias inspiradas en personajes míticos, relatos tradicionales y elementos sobrenaturales. Las cintas estarán disponibles de manera gratuita hasta el 20 de septiembre a través de la Sala Virtual Cine U. A esta propuesta se suma el Ciclo de Cine Internacional, que se desarrolla de manera presencial en el Cine Universitario del Campus Central de la Universidad de Panamá y que incluye una película contemporánea, un cortometraje de animación y una proyección especial de producción panameña.

Leyendas que llegan a la pantalla

El ciclo ‘Las leyendas en el cine’ plantea un recorrido por tres películas que exploran diferentes tradiciones y relatos convertidos en historias cinematográficas. Una de ellas es ‘Pandora y el holandés errante’ (‘Pandora and the Flying Dutchman’, en inglés), producción británica de 1951 dirigida por Albert Lewin y protagonizada por Ava Gardner y James Mason. El drama, de 123 minutos, se desarrolla en el pueblo mediterráneo de Esperanza, donde una cantante se convierte en objeto de deseo de varios hombres y termina atraída por un misterioso capitán que podría tener una naturaleza más cercana a la fantasía que a la realidad. La programación también incluye ‘La Llorona’, película mexicana de 1960 dirigida por René Cardona. Con una duración de 75 minutos, el filme recupera una de las figuras legendarias más conocidas de la tradición latinoamericana. La historia se sitúa varios siglos después de que una mujer asesinara a los hijos que tuvo con un conquistador español que la traicionó. A partir de ese hecho, su espíritu busca a los descendientes del conquistador para cumplir una venganza. La película está basada en la obra teatral de Carmen Toscano. El tercer título del ciclo es ‘La leyenda de la fortaleza de Suram’ (Ambavi Suramis Tsikhitsa), una producción de la Unión Soviética estrenada en 1984 y dirigida por Serguei Paradjanov y Dodo Abashidze. El filme, de 88 minutos, cuenta la historia de una fortaleza construida en Georgia para protegerse de invasores extranjeros. Sin embargo, la edificación se derrumba cada vez que alcanza cierta altura. La película obtuvo el premio a Mejor Filme en el Festival de Rotterdam. Las tres propuestas permiten acercarse a distintas maneras de representar las leyendas en el cine, desde el relato sobrenatural latinoamericano hasta la adaptación de historias de tradición europea y georgiana. El acceso al ciclo virtual es gratuito a través de www.gecupanama.org, donde las películas están disponibles durante la semana de programación a partir de las 3:00 pm.

Una mirada al cine internacional