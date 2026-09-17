José Raúl Mulino califica de ‘inaceptable’ que Panamá siga en la lista de la UE y espera su salida en octubre

Panamá mantiene expectativas firmes de lograr su exclusión de la lista de jurisdicciones no cooperadoras de la Unión Europea (UE) en los próximos meses, tras los avances alcanzados en materia regulatoria y financiera. “Es inaceptable que un país que ha realizado sacrificios para actualizar su marco regulatorio y financiero continúe expuesto al trato de ser incluido en listas discriminatorias”, señaló ayer miércoles, 16 de septiembre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, al destacar que el país ha cumplido con exigencias internacionales en materia de transparencia. Mulino subrayó que Panamá ha ejecutado un esfuerzo diplomático, técnico y legal sin precedentes, lo que permitió la exclusión del país de la lista de naciones de tercer riesgo en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. En ese contexto, destacó que se mantiene una estrategia institucional coherente para que la UE reconozca formalmente los avances y se concrete la salida de la lista fiscal en la próxima revisión. Mulino recordó que la aprobación y reglamentación de la Ley de Sustancia Económica coloca a Panamá en el centro del mercado financiero internacional, con estándares de transparencia y competitividad. “Las operaciones deben ser productivas y sustanciales. La reputación de un país depende de una comunicación institucional coherente, y durante años la proyección internacional de Panamá sufrió una severa fracturación”, expresó. Según Mulino, hoy Panamá se presenta ante los mercados internacionales con una sola voz institucional, reforzando la confianza en el país como anfitrión de inversiones y como actor comprometido con la transparencia global.

Estrategia diplomática

El canciller Javier Martínez-Acha, por su parte, respaldó las declaraciones del mandatario y recordó que, tras dos años de estrategia diplomática basada en “hablar con hechos”, Panamá ha logrado convencer a varios organismos internacionales de que no merece estar en ninguna lista. “De hecho, Panamá fue excluido de la lista de países no cooperadores en materia de financiamiento de armas de destrucción masiva y terrorismo, lo cual era incoherente, pues quienes votaron en contra de nosotros eran los mismos que estaban en el Consejo de Seguridad de la ONU”, indicó. Martínez-Acha aseguró que el país está convencido de que con la UE se logrará también la salida de la lista de jurisdicciones fiscales. “Seguimos haciendo todos los esfuerzos para que las decisiones se hagan en la confianza. Hay que destacar que la estrategia del presidente Mulino desde el día uno de defender los intereses del país de forma firme ha sido muy valiente y también sirvió para que los países de la UE pongan atención a la realidad de Panamá. Somos optimistas de que pronto podríamos dar una buena noticia”, expresó el canciller.

Respaldo

Las declaraciones del presidente Mulino y el canciller Martínez-Acha llegan en un momento cuando el ministro delegado de Comercio Exterior y Atractivo Económico de Francia, Nicolas Forissier, afirmó a La Estrella de Panamá que el país ha realizado un “esfuerzo enorme” para cumplir con los más altos estándares de transparencia relacionados a la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la UE. “Apoyamos a Panamá en este asunto”, dijo Forissier, al tiempo que apuntó a que habrá una decisión definitiva sobre la cuestión a principios o mediados de octubre en el seno de la UE para sacar a Panamá de esta lista. Según adelantó el ministro francés, su país haría lo mismo. “Primero tiene que producirse la decisión a nivel europeo y, posteriormente, Francia seguirá ese camino”, agregó. Forissier sostuvo que la posición francesa respecto a esta materia responde a que “ya no existe ninguna razón para mantener a Panamá en esta lista”, por lo que la nación gala está tratando de ayudar a Panamá, impulsando esta posición dentro de las instituciones europeas.

Comportamiento en el año

Francia junto a España hicieron público su apoyo a Panamá para salir de las listas de la UE. Panamá se mantiene en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, (conocida como lista negra de paraísos fiscales) desde febrero de 2020. Esta lista es un registro oficial creado por la UE en 2017 para frenar la evasión fiscal global, el fraude y las prácticas de competencia desleal. Se basa en pilares relacionados a transparencia fiscal, fiscalidad justa y de implementación de medidas anti-abuso. Su cronología de evaluación inicio de la siguiente manera:

Diciembre de 2017: La Unión Europea creó esta lista y incluyó inicialmente a Panamá.

Enero de 2018: La UE sacó a Panamá del listado tras compromisos de cooperación.

El país fue reintroducido en la lista negra porque la UE consideró que no cumplía con los estándares internacionales de transparencia fiscal.

Actualidad: Panamá se mantiene en esta lista en las revisiones actualizadas del Consejo de la Unión Europea, a pesar de los avances legales del país.

José Raúl Mulino presidente de la República de Panamá Es inaceptable que un país que ha realizado sacrificios para actualizar su marco regulatorio y financiero continúe expuesto al trato de ser incluido en listas discriminatorias”,