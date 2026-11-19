Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán en diciembre sus pagos regulares, además de dos beneficios adicionales: el último desembolso del bono permanente y el bono navideño.

El bono permanente, establecido mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, contempla un total de B/.140 anuales, distribuidos en tres pagos: B/.50 en abril, B/.50 en agosto y B/.40 en diciembre. Este último aporte se entregará durante el mes de diciembre, de acuerdo con las disposiciones de la normativa.

A este beneficio se suman las bonificaciones de fin de año, que pueden ser de B/.60 o B/.100, según el régimen al que pertenezca el jubilado o pensionado y las disposiciones legales que le correspondan.

La CSS recuerda que el bono permanente corresponde a los jubilados y pensionados que se encontraban vigentes en la planilla al momento de la promulgación de la Ley 438 y que cumplen con las condiciones establecidas.