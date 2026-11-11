Pago de jubilados: calendario para la segunda quincena de noviembre

Los jubilados y pensionados recibirán desde la próxima semana el segundo pago correspondiente al mes de noviembre, de acuerdo con el calendario establecido por la Caja de Seguro Social (CSS).
La fecha de disponibilidad de los fondos dependerá de la modalidad de pago utilizada por cada beneficiario, ya sea mediante transferencia bancaria (ACH) o cheque físico.
Quienes reciben el pago por ACH tendrán los fondos disponibles a partir del martes 17 de noviembre.
En tanto, los beneficiarios que reciben su pago mediante cheque físico podrán retirarlo a partir del jueves 19 de noviembre.
La CSS mantiene estas fechas dentro de su calendario de pagos para garantizar la entrega de las jubilaciones y pensiones correspondientes a la segunda quincena de noviembre.
Los jubilados y pensionados recibirán en diciembre dos beneficios adicionales a sus pagos regulares: el último desembolso del bono permanente establecido en la Ley 438 de 2024 y el bono navideño.
Estos aportes representan ingresos adicionales para los beneficiarios y se entregan de acuerdo con las disposiciones contempladas en cada legislación.
Ambos beneficios se suman al pago habitual de las pensiones, aunque su entrega está sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos para cada uno. En cuanto a las fechas de pago, estas serán anunciadas por la Caja de Seguro Social (CSS).
De esta manera, diciembre contempla dos desembolsos adicionales para los jubilados y pensionados que cumplan con las condiciones correspondientes.