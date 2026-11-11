Pago de jubilados: calendario para la segunda quincena de noviembre

Los jubilados y pensionados recibirán desde la próxima semana el segundo pago correspondiente al mes de noviembre, de acuerdo con el calendario establecido por la Caja de Seguro Social (CSS).

La fecha de disponibilidad de los fondos dependerá de la modalidad de pago utilizada por cada beneficiario, ya sea mediante transferencia bancaria (ACH) o cheque físico.

Quienes reciben el pago por ACH tendrán los fondos disponibles a partir del martes 17 de noviembre.

En tanto, los beneficiarios que reciben su pago mediante cheque físico podrán retirarlo a partir del jueves 19 de noviembre.

La CSS mantiene estas fechas dentro de su calendario de pagos para garantizar la entrega de las jubilaciones y pensiones correspondientes a la segunda quincena de noviembre.