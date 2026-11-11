Sismo de magnitud 4.8 se registra al este de Tonosí, un mes después del terremoto de 7.5

Un sismo de magnitud preliminar 4.8 se registró la tarde de este miércoles 11 de noviembre en Panamá, con epicentro localizado a 40 kilómetros al este de Tonosí, provincia de Los Santos, según el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
El movimiento telúrico ocurrió a las 12:36 p.m. (hora local) y tuvo una profundidad de 12 kilómetros, de acuerdo con los datos preliminares divulgados por la entidad.
El evento se produce cuando ha transcurrido más de un mes desde el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre, que tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y generó afectaciones en distintas provincias del país.
Desde aquel terremoto, el Instituto de Geociencias ha mantenido el seguimiento de la actividad sísmica en el territorio nacional, particularmente en la región de Azuero.