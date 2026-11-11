Sismo de magnitud 4.8 se registra al este de Tonosí, un mes después del terremoto de 7.5

Un sismo de magnitud preliminar 4.8 se registró la tarde de este miércoles 11 de noviembre en Panamá, con epicentro localizado a 40 kilómetros al este de Tonosí, provincia de Los Santos, según el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:36 p.m. (hora local) y tuvo una profundidad de 12 kilómetros, de acuerdo con los datos preliminares divulgados por la entidad.