Papa León XIV en Perú: arzobispo de Panamá participará en visita apostólica

El arzobispo metropolitano de Panamá y presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, acompañará al papa León XIV durante su visita apostólica a Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026.

La participación de Ulloa se produce después de la gira sudamericana del pontífice por Uruguay y Argentina, donde encabezó encuentros y celebraciones religiosas que congregaron a millones de personas.

En Argentina, las actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján reunieron a más de seis millones de asistentes, según cifras difundidas durante la visita por las autoridades argentinas y fuentes de El Vaticano.

La visita a Perú representa la última etapa de este recorrido por Sudamérica y tendrá actividades en distintas ciudades del país, donde León XIV desarrollará encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia y fieles.

La Arquidiócesis de Panamá informó, mediante un comunicado fechado el 10 de noviembre, que monseñor Ulloa participará en las actividades oficiales del viaje apostólico del Santo Padre.

”Acompañar al Santo Padre en esta visita es una alegría y una oportunidad para renovar nuestra comunión con él y con toda la Iglesia”, expresó Ulloa.

El arzobispo señaló que llevará consigo las esperanzas y preocupaciones del pueblo panameño, especialmente las de las familias afectadas por el reciente terremoto.

También manifestó su deseo de que la visita sea una oportunidad para fortalecer la fe, la esperanza y la fraternidad entre los pueblos.

Invitación especial en la Nunciatura Apostólica

Como parte de la agenda en Perú, Ulloa recibió una invitación especial del nuncio apostólico en ese país, monseñor Paolo Gualtieri, para participar en la cena de honor que se ofrecerá al papa León XIV.

El encuentro está previsto para el jueves 12 de noviembre, a las 7:40 p.m., en la sede de la Nunciatura Apostólica, en Lima.

La Arquidiócesis de Panamá destacó que la presencia de Ulloa también representa un gesto de cercanía entre las iglesias de Panamá y Perú, así como una expresión de los vínculos históricos entre ambos pueblos.

La participación del arzobispo panameño tiene además un significado particular porque Ulloa y León XIV pertenecen a la Orden de San Agustín y comparten el compromiso de promover una Iglesia cercana, misionera y al servicio de las personas más necesitadas, destacó la Iglesia católica panameña.

Ulloa también ocupa la segunda vicepresidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, desde donde representa los vínculos de comunión entre las iglesias de América Latina y el Caribe.