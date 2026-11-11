La espera terminó: La Oreja de Van Gogh llegará a Panamá con Amaia Montero

La banda española La Oreja de Van Gogh llegará a Panamá el próximo 24 de junio de 2027 como parte de su gira ‘Muchas Cosas Que Contar’, según informó este miércoles 11 de noviembre la promotora Magic Dreams a través de su cuenta de Instagram.

El concierto se llevará a cabo en la Arena Roberto Durán. Los precios de las entradas oscilan entre los $37 y los $155. La presentación contará con la mayoría de los integrantes de la alineación original: la vocalista Amaia Montero, el bajista Álvaro Fuentes, el baterista Haritz Garde y el tecladista Xabi San Martín. El guitarrista Pablo Benegas no participará en este espectáculo. Tras el anuncio del regreso de Montero al grupo en 2024, Benegas declaró al diario español El País que no formaría parte de esta nueva etapa de la banda.

La agrupación nació en 1996, en el País Vasco (España), cuando Montero, Fuentes, Benegas, San Martín y Garde decidieron formar una banda con la que pudieran hacer música diferente a la que predominaba en el panorama musical de finales de la década de 1990. Una de sus primeras canciones fue la conocida ‘Cuéntame al oído’, caracterizada por su sonido melódico y propio de aquella época. El tema formó parte del primer álbum de La Oreja de Van Gogh, lanzado en 1998.

Sin embargo, fue el disco ‘Lo que te conté mientras te hacías la dormida’ (2003) el que reunió algunos de los éxitos más conocidos de la banda, como ‘Puedes contar conmigo’, ‘Rosas’ y ‘20 de enero’. A este trabajo le siguió el álbum ‘Guapa’, publicado en 2006, que incluyó canciones como ‘Muñeca de trapo’ y ‘Dulce locura’. Este sería el último disco de Amaia Montero con la agrupación. Los fanáticos panameños de la alineación original de La Oreja de Van Gogh esperaron este momento durante 19 años. Esa espera ha terminado.

Un regreso inicialmente envuelto en polémica

Uno de los principales atractivos del regreso de La Oreja de Van Gogh a los escenarios es la vuelta de Amaia Montero, quien retoma su lugar como vocalista junto a la banda con la que está musicalmente asociada desde comienzos del siglo XXI. Desde la polémica salida de la anterior vocalista, Leire Martínez, el regreso de Montero era un secreto a voces. Por un lado, La Oreja de Van Gogh argumentó que la salida de Martínez obedeció a discrepancias sobre la manera en que debían afrontar su proceso creativo. Por otro, Martínez optó inicialmente por guardar silencio. Sin embargo, meses antes de la ruptura oficial con el grupo, Martínez no ocultó su molestia. En una entrevista concedida en 2024 a Navarra Televisión, fue consultada sobre si se sentía aludida por los rumores del regreso de Montero a la banda. Aunque aseguró que estaría tranquila con cualquier decisión que se tomara, expresó: ‘Me parece mal que se me ningunee’. A principios de 2025, lanzó su primer sencillo como solista, ‘Mi nombre’, una canción interpretada como una reivindicación artística con la que buscaba dejar clara su capacidad profesional más allá de sus años como vocalista de La Oreja de Van Gogh. Al margen del debate sobre si esta salida se produjo de manera correcta o no, lo cierto es que muchos fanáticos recibieron con beneplácito el regreso de Montero a los escenarios. Así ocurrió el pasado 9 de mayo, cuando la cantante volvió a actuar junto a sus antiguos compañeros en el primer concierto de la banda con su alineación original en 19 años.

Con un espectáculo cargado de nostalgia y clásicos como ‘Rosas’ y ‘20 de enero’, la presentación marcó el inicio de una gira de regreso con 35 fechas y más de 400.000 entradas vendidas en toda España. La banda también tiene previsto llegar a América Latina, con presentaciones en países como México y Colombia.