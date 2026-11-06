Sismo de magnitud 5.0 se registra al este de Tonosí, según el Instituto de Geociencias

A tres días de que se cumpla un mes del terremoto de 7.5 el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró un sismo de magnitud 5.0, con un epicentro localizado a 35 kilómetros al este de Tonosí, provincia de Los Santos.
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó, a través de su cuenta oficial en X, que el movimiento telúrico ocurrió a las 2:06 p.m. y tuvo una profundidad de 4 kilómetros.
El reporte del Instituto de Geociencias aparece con estado revisado, lo que indica que los parámetros del evento fueron sometidos a revisión.
Por el momento, la información divulgada corresponde a los datos de magnitud, profundidad y ubicación del movimiento sísmico.
Además, no se han reportado daños ni heridos por este sismo, el cual provocó preocupación entre la población que recibió la alerta sísmica de Google.
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