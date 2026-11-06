Raúl Benítez, diputado de Paraguay, acusa a Santiago Peña de favorecer a Ueno Bank con fondos públicos

El diputado Raúl Benítez acusó a Santiago Peña de favorecer a Ueno Bank con dinero del Instituto de Previsión Social (IPS) y de no actuar ante las señales de una posible caída de la entidad. Durante el juicio político en Paraguay, el legislador afirmó que los fondos previsionales colocados en el banco llegaron a 2,15 billones de guaraníes en abril de 2026.

Benítez, integrante del equipo de diputados acusadores, respondió al abogado Ricardo Preda, quien sostuvo que el libelo acusatorio no identifica una orden o decisión ilegal del mandatario. El legislador argumentó que, aun si Peña no ordenó directamente las operaciones cuestionadas, el Senado debía examinar si usó sus atribuciones para actuar ante el deterioro del banco.

Cómo crecieron los depósitos del IPS en Ueno Bank

Benítez situó el inicio de las operaciones entre el IPS y Ueno en septiembre de 2023, un mes después de que Peña asumiera la Presidencia. La entidad todavía operaba como financiera. El diputado relacionó el aumento de los depósitos con un cambio en la normativa del instituto a finales de ese año y con la posterior conversión de la financiera en banco. El legislador también cuestionó que Peña nombrara al frente del Banco Central del Paraguay a quien había presidido la financiera. La defensa sostuvo que la supervisión bancaria y la inversión de los fondos previsionales correspondían a los órganos directivos del Banco Central y del IPS, respectivamente.

Los créditos que la acusación puso bajo la lupa

Benítez presentó tres casos en los que, según la acusación, empresas cambiaron de propietarios poco antes de recibir créditos de Ueno Bank y luego transfirieron dinero a sociedades vinculadas al Grupo Vázquez. Entre ellas citó a Movi S. A., que, según su exposición, recibió alrededor de $56 millones en cinco meses. El diputado también cuestionó el financiamiento de una propiedad de Peña en San Bernardino. Afirmó que el mandatario declaró la vivienda por 7.000 millones de guaraníes y recibió dos créditos de Ueno Bank por un total de 3.500 millones de guaraníes. Benítez planteó como hipótesis que parte del dinero de las operaciones cuestionadas pudo terminar en la propiedad. Durante su exposición no identificó una transferencia que acreditara ese vínculo.

Por su parte, Preda sostuvo que Peña vendió en abril de 2025 su participación en la sociedad controladora del banco. Según el acta fiscal que citó el abogado, la primera operación imputada data del 30 de junio de 2025. Benítez centró su réplica en las decisiones adoptadas durante el gobierno de Peña y en la supervisión que, a su juicio, debió ejercerse antes de la intervención de la entidad.

Peña presentó su renuncia el 5 de noviembre, tras la caída de Ueno Bank. La sesión conjunta del Congreso convocada para tratarla quedó sin cuórum y el Senado avanzó con el juicio político por la causal de mal desempeño de sus funciones.

¿De qué acusó Raúl Benítez a Santiago Peña en el juicio político por Ueno Bank?