Mulino asegura que el Estado seguirá subsidiando el diésel para evitar alzas en el transporte

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que el Estado continuará subsidiando el combustible diésel ante el incremento de sus costos en el mercado internacional, con el objetivo de evitar que se encarezca el transporte de alimentos y pasajeros en Panamá.

Durante declaraciones a los medios de comunicación, en el marco de su recorrido por la provincia de Chiriquí, el mandatario explicó que actualmente el diésel es el combustible que registra mayores costos y que el Gobierno está asumiendo parte de ese impacto económico mediante el subsidio.

Mulino señaló que esta medida se mantendrá mientras persistan las dificultades que afectan el mercado internacional, particularmente por la situación en el estrecho de Ormuz, cuyo tránsito continúa generando efectos en los precios de los combustibles.

“El Estado tiene que subsidiar, no podemos permitir que el transporte de comida y transporte de personas se encarezca más”, manifestó el presidente.

El mandatario también indicó que el Gobierno está dispuesto a continuar haciendo ese esfuerzo para evitar que el aumento del combustible se traslade a los costos del transporte y afecte directamente a la población.

La situación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo, ha generado presiones sobre los precios internacionales de los hidrocarburos.