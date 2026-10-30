¿Baja la gasolina y sube el diésel? Estas son las cifras hasta el 13 de noviembre

Los precios de los combustibles en Panamá registrarán nuevas variaciones a partir de este viernes 30 de octubre y se mantendrán vigentes hasta el próximo 13 de noviembre de 2026, según informó la Secretaría Nacional de Energía. Para este período, las gasolinas de 95 y 91 octanos tendrán una reducción en sus precios, mientras que el diésel bajo en azufre experimentará un aumento. Las variaciones anunciadas son las siguientes: Gasolina de 95 octanos: bajará B/.0.097 por litro. Gasolina de 91 octanos: disminuirá B/.0.090 por litro. Diésel bajo en azufre: aumentará B/.0.021 por litro.

De Panamá a Changuinola, así varían los precios de los combustibles