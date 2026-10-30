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Información útil

¿Baja la gasolina y sube el diésel? Estas son las cifras hasta el 13 de noviembre

Changuinola registra los precios máximos más altos de los combustibles, mientras que Panamá y Colón mantienen los más bajos.
Changuinola registra los precios máximos más altos de los combustibles, mientras que Panamá y Colón mantienen los más bajos. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/10/2026 08:30
Los conductores tendrán una reducción en el precio de las gasolinas, pero un aumento en el diésel. Los cambios estarán vigentes durante las próximas dos semanas.

Los precios de los combustibles en Panamá registrarán nuevas variaciones a partir de este viernes 30 de octubre y se mantendrán vigentes hasta el próximo 13 de noviembre de 2026, según informó la Secretaría Nacional de Energía.

Para este período, las gasolinas de 95 y 91 octanos tendrán una reducción en sus precios, mientras que el diésel bajo en azufre experimentará un aumento.

Las variaciones anunciadas son las siguientes:

Gasolina de 95 octanos: bajará B/.0.097 por litro.

Gasolina de 91 octanos: disminuirá B/.0.090 por litro.

Diésel bajo en azufre: aumentará B/.0.021 por litro.

De Panamá a Changuinola, así varían los precios de los combustibles

En cuanto a los precios máximos por litro, en Panamá y Colón la gasolina de 95 octanos se venderá a B/.1.324, la de 91 octanos a B/.1.189 y el diésel bajo en azufre a B/.1.537.

Los precios varían dependiendo de la localidad. En Arraiján y La Chorrera, por ejemplo, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio máximo de B/.1.326 por litro, la de 91 octanos B/.1.191 y el diésel B/.1.540.

En tanto, en Changuinola se registran los precios máximos más altos de la lista: B/.1.374 por litro para la gasolina de 95 octanos, B/.1.239 para la de 91 octanos y B/.1.588 para el diésel.

Por otro lado, la Secretaría Nacional de Energía indicó que mantiene un monitoreo constante de los mercados internacionales para que los precios de los combustibles en Panamá reflejen los costos correspondientes.

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