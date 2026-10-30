  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Puerto Barú: Organizaciones ambientalistas se pronuncian tras fallo de la Corte

El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y ADOPTA Bosque han aclarado que el objetivo de su iniciativa no es la cancelación del proyecto, si no su reubicación.
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y ADOPTA Bosque han aclarado que el objetivo de su iniciativa no es la cancelación del proyecto, si no su reubicación. Lourdes García Armuelles | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 30/10/2026 08:42
Las organizaciones demandantes manifestaron su respeto a la decisión judicial, pero advirtieron que la sentencia sienta un precedente para la participación ciudadana bajo los estándares del Acuerdo de Escazú.

Seis organizaciones ambientalistas manifestaron su postura institucional de aceptación tras conocer el fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que resolvió en contra de la demanda de nulidad interpuesta contra el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Puerto Barú.

El grupo integrado por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), Adopta Bosque Panamá, Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), Fundación Panacetacea, Proyecto Primates Panamá y Fundiccep señaló mediante un comunicado oficial que respetan la decisión tomada por la Corte.

Puerto Barú: Organizaciones ambientalistas se pronuncian tras fallo de la Corte
Cedida
Cedida

En relación con el contenido del fallo, las agrupaciones aclararon que “nuestra demanda no se basaba ni buscaba probar un traslape entre el proyecto y el área de manglar”, sino que el reclamo se centró en demostrar que “el polígono del proyecto, incluido su canal de navegación, traslapa con el área protegida”.

Asimismo, el colectivo advirtió que la resolución judicial “sienta un precedente preocupante para la participación pública en las decisiones ambientales”, al estimar suficiente que el Ministerio de Ambiente archive constancia de haber recibido las observaciones ciudadanas para dar por cumplida la exigencia del Acuerdo de Escazú.

Las agrupaciones ecológicas CIAM y ADOPTA Bosque han sostenido que su campaña no busca suprimir la obra, sino exigir su reubicación geográfica para prevenir afectaciones directas en el ecosistema de manglar de la región.
Las agrupaciones ecológicas CIAM y ADOPTA Bosque han sostenido que su campaña no busca suprimir la obra, sino exigir su reubicación geográfica para prevenir afectaciones directas en el ecosistema de manglar de la región. Archivo | La Estrella de Panamá

Finalmente, tras recordar que el análisis de la Sala Tercera se constriñó a omisiones de procedimiento, las organizaciones reiteraron “su compromiso con la labor de defensa ambiental de los ecosistemas del país, siempre fundamentada en el marco normativo, en la evidencia científica idónea y nuestra plena autonomía”.

Añadieron que se mantiene activa la solicitud del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco para reevaluar las repercusiones del proyecto sobre el Parque Nacional Coiba, cuyo informe se entregará el 1 de diciembre, donde señalan: “Es preciso que las autoridades se aseguren de evaluar con rigor cualquier posible daño grave o irreversible y aplicar el principio precautorio”

Contexto del fallo y alcances del proyecto Puerto Barú

El proyecto Puerto Barú en David contempla una inversión privada estimada en $250 millones orientada a la infraestructura logística de la Región Occidental y ampliar la conectividad comercial de la provincia de Chiriquí mediante la validación de la Resolución DEIA-IA-0003-2024 del Ministerio de Ambiente.

Mientras los promotores de la iniciativa destacan su capacidad para dinamizar la economía local y la competitividad regional, los colectivos ambientalistas han sostenido que su postura busca la reubicación de las obras para prevenir afectaciones en los manglares y proteger la biodiversidad marina de la zona.

Lo Nuevo