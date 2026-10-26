Corte Suprema avala Estudio de Impacto Ambiental de Puerto Barú en David

El proyecto Puerto Barú en David recibió un espaldarazo decisivo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que declaró legal el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría III, aprobado por el Ministerio de Ambiente en enero de 2024.
La resolución judicial despeja el camino para una inversión privada estimada en $250 millones, destinada a fortalecer la infraestructura logística de la Región Occidental y ampliar su conectividad con los mercados internacionales.
La Corte concluyó que los demandantes no lograron sustentar las infracciones legales alegadas y reconoció que no existe traslape entre el proyecto y el área de manglar, uno de los puntos más sensibles en el debate ambiental.
Con este fallo, se ratifica la validez de la Resolución DEIA-IA-0003-2024, emitida por el Ministerio de Ambiente, y se garantiza que el proyecto cumple con los requisitos legales y técnicos exigidos por la normativa panameña.
El director general de Puerto Barú en David, Ismael González, celebró la decisión judicial con un mensaje de confianza y compromiso.
“Chiriquí va a tener su puerto”, afirmó.
González destacó que la empresa recibe el fallo con respeto y responsabilidad, reiterando su confianza en las instituciones panameñas.
“Nuestro compromiso ahora es continuar trabajando con el mismo rigor, cumpliendo nuestras obligaciones ambientales y contribuyendo a generar nuevas oportunidades de desarrollo para Chiriquí y la Región Occidental del país”, agregó.
El proyecto Puerto Barú en David representa una de las inversiones privadas más significativas en la historia reciente de la provincia de Chiriquí. Con un monto estimado de $250 millones, busca consolidar un puerto moderno que permita.
La iniciativa se perfila como un motor de crecimiento económico, capaz de dinamizar sectores como el agroindustrial, el comercio y el transporte, al integrar la región de manera más competitiva en las cadenas de comercio global.
Además, se espera que el puerto impulse la creación de empleos directos e indirectos, fortaleciendo la economía local y regional.
Tras el fallo de la Corte Suprema, el proyecto continuará avanzando conforme al marco legal y ambiental aplicable, siguiendo las disposiciones de las autoridades competentes.
La empresa ha reiterado que mantendrá un enfoque de responsabilidad ambiental y social, asegurando que cada etapa de construcción y operación cumpla con los estándares exigidos.
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