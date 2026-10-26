Corte Suprema avala Estudio de Impacto Ambiental de Puerto Barú en David

El proyecto Puerto Barú en David recibió un espaldarazo decisivo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que declaró legal el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría III, aprobado por el Ministerio de Ambiente en enero de 2024.

La resolución judicial despeja el camino para una inversión privada estimada en $250 millones, destinada a fortalecer la infraestructura logística de la Región Occidental y ampliar su conectividad con los mercados internacionales.

La Corte concluyó que los demandantes no lograron sustentar las infracciones legales alegadas y reconoció que no existe traslape entre el proyecto y el área de manglar, uno de los puntos más sensibles en el debate ambiental.

Con este fallo, se ratifica la validez de la Resolución DEIA-IA-0003-2024, emitida por el Ministerio de Ambiente, y se garantiza que el proyecto cumple con los requisitos legales y técnicos exigidos por la normativa panameña.