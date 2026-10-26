Diego García, portero juvenil del San Francisco FC, espera cirugía después de incidente en partido

El guardameta juvenil Diego Oscar García Tasón, de 17 años y jugador del San Francisco FC (Liga Prom y Liga Juvenil), permanece hospitalizado tras sufrir un severo impacto en el rostro el pasado 21 de octubre durante un encuentro contra el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI).

La colisión le provocó múltiples fracturas faciales, incluyendo la mandíbula y el tabique nasal.

De acuerdo con lo informado por su tía, la periodista Jessica Tasón, el seguro médico del club cubrió un límite de 10,000 dólares que ya se agotó en la atención inicial de urgencias, dejando un excedente superior a los 17,000 dólares para la intervención quirúrgica requerida.

La familia indicó que la directiva del San Francisco FC informó que no asumirá dichos costos excedentes.

Ante esta situación y tras realizar gestiones con la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa), los familiares habilitaron la cuenta de ahorros de Banco General a nombre de su madre, Yurey Tasón, con el fin de recaudar los fondos necesarios para su operación.