Adiós a los vuelos baratos: Spirit Airlines cierra y los precios podrían subir

La compañía, que operó durante 34 años, confirmó la cancelación total de sus vuelos, la suspensión de su servicio al cliente y el inicio de una “reducción ordenada” de sus actividades, en lo que ya se considera uno de los mayores colapsos del sector en décadas.

Un gigante low cost que no logró sobrevivir

Spirit llegó a convertirse en el mayor exponente del modelo de tarifas ultra económicas en Norteamérica, operando cientos de vuelos diarios y empleando a unas 17,000 personas.

Sin embargo, la aerolínea no pudo sostenerse ante una combinación de factores críticos:

Aumento sostenido de los costos operativos, especialmente el combustible

Competencia agresiva de aerolíneas tradicionales que adoptaron tarifas bajas

Dos procesos de bancarrota recientes

Falta de liquidez para continuar operaciones

El golpe final llegó cuando fracasó un rescate federal de aproximadamente 500 millones de dólares, que habría permitido a la empresa seguir operando bajo supervisión gubernamental.

El trasfondo político: decisiones que pesaron

El cierre de Spirit no solo es económico, también tiene un fuerte componente político.

El intento de salvataje desde Washington se vio envuelto en tensiones entre la administración federal, acreedores y el propio mercado. La falta de consenso terminó por hundir la última opción de rescate.

Además, vuelve al centro del debate una decisión clave del pasado: el bloqueo gubernamental a la fusión entre Spirit y JetBlue en años recientes, que según críticos pudo haber evitado este desenlace.

Hoy, ese precedente es utilizado por sectores políticos para cuestionar el papel del Estado en la regulación del mercado aéreo.