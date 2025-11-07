Aeropuerto de Tocumen confirma que el cierre del Gobierno de Estados Unidos no afecta los vuelos con Panamá

Los efectos del cierre del Gobierno de Estados Unidos en la aviación no impactaron a los vuelos que se realizan hacia y desde Panamá, según informó este viernes 7 de noviembre el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco a La Estrella de Panamá.

Ruiz Blanco detalló que tanto Copa Airlines como el resto de aerolíneas que conectan a Panamá con Estados Unidos mantienen sus vuelos con normalidad.

Sin embargo, el titular al frente del mayor aeropuerto del país enfatizó que “en los casos en que los pasajeros tengan conexiones internas dentro de Estados Unidos —particularmente con aerolíneas norteamericanas que operan vuelos domésticos— y estos se vean impactados, las compañías están realizando las reubicaciones correspondientes”.

En la actualidad, el Aeropuerto Internacional de Tocumen registra un promedio de 40 vuelos diarios hacia Estados Unidos, que continúan operando de manera regular hasta el momento.

El contexto

Más de 800 vuelos fueron cancelados este viernes en el primer día de una reducción sin precedentes en el tráfico aéreo estadounidense, como un efecto más del cierre del gobierno, que sigue sin resolverse, ya que tanto republicanos como demócratas no lograron llegar un acuerdo sobre el presupuesto federal.

El cierre del gobierno - el más largo hasta ahora de la historia estadounidense - surtió efecto el pasado 1 de octubre, dejando sin salario a trabajadores esenciales como los vigilantes de los controles de seguridad de los aeropuertos y cerrando instituciones como algunos museos, que reciben fondos federales.

El Departamento de Transporte de la administración Trump tomó la medida al citar la escasez de los controladores aéreos, los cuales seguían trabajando sin percibir algún tipo de compensación por su trabajo. La medida podría alcanzar al 10% de los vuelos domésticos del país. Una situación que, si no se resuelve a tiempo, podría desembocar en unas jornadas caóticas de movilización de cara al Día de Acción de Gracias.