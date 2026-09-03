Veraguas United sanciona a Estevis López: jugará con el filial

La figura de Estevis López no estará presente con la Jornada 7 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) , esto luego de que el club lo relegara al equipo filial y entrara en la convocatoria para jugar la Fecha 7 de la Liga Prom, lo que corresponde a la segunda división.

Aunque si bien es cierto que López, por edad, debería de estar disputando esta categoría o incluso la Liga Juvenil, por su calidad el panameño está en dinámica con el primer equipo.

Sin embargo, el jugador recibió una sanción por parte del equipo por lo que jugará con el equipo filial en modo de castigo. La Estrella de Panamá confirmar que esto se debe a un tema “administrativo” y se trata de un “tema interno del club”. Hasta el momento el Veraguas United no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación.

Hay que recordar que por reglamento de la liga, si un jugador ve minutos con el equipo filial en Liga Prom o en la Liga Juvenil, el futbolista no puede ver actividad con el primer equipo en esa misma jornada. Esto quiere decir que López no podrá estar disponible para el Veraguas United para el partido ante el Árabe Unido este viernes 4 de septiembre.

Es la segunda ocasión que el juvenil es noticia por situaciones extra cancha. La primera vez ocurrió cuando el jugador fue desafectado de la selección Sub-20 de Panamá para el Premundial de la categoría el pasado mes de julio.

En estos momentos se espera una comunicación oficial por parte del Veraguas United ante esta situación.