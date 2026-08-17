Carlos Hernández: La joya de Veraguas que lidera el goleo en LPF

El Veraguas United es uno de los equipos que actualmente está teniendo buenos resultados en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Esto en gran medida gracias a la actuación de varios jóvenes en su plantel.

Además de Estevis López, uno de los mayores talentos de la liga, en estos momentos está despuntando el juvenil Carlos Hernández. El ariete de apenas 21 años ya sabe lo que es romper las redes esta temporada, colocándose como uno de los mayores artilleros de la temporada.

Ya son cinco goles los que llevan su firma en apenas cuatro partidos esta campaña. Números importantes para un jugador que está teniendo de lleno su primera experiencia en la élite del fútbol panameño, a pesar de haber debutado con el CAI en el Apertura 2024.

Previo a recalar en el Veraguas United, casi a mediados del 2024, tuvo su primera aventura en el extranjero, concretamente en el Racing Club de Montevideo en Uruguay. En el club sudamericano estuvo alternando el segundo equipo con el equipo mayor. Su debut llegó el pasado 9 de abril del 2025 cuando entró en el ocaso del partido contra el Huracán de Argentina en la Copa Sudamericana. Apenas 10 días después hizo su estreno en la liga de Uruguay ante el Juventud, jugando igualmente apenas un minuto del cotejo, pero lo suficiente para decir que jugó en la élite de un fútbol tan complicado y competitivo como el de Uruguay.

Un año después decide emprender otra aventura, esta vez en Emiratos Árabes Unidos y defender los colores del Fursan Hispania FC, equipo que funciona también como una academia y fue fundado por el exjugador del Real Madrid, Míchel Salgado.

Fueron seis meses los que estuvo en el fútbol asiático antes de recalar en el Veraguas United para este Apertura 2026. Hernández está sacando todo su potencial como delantero y anotar goles importantes para el club veragüense. El ariete lleva al hilo tres partidos consecutivos marcando y fue pieza clave ante el Universitario al marcar los dos goles de la victoria, esto en apenas su segundo partido.