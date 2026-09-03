ATTT anuncia cambios de circulación en calles de San Francisco

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció cambios en el sentido de circulación de las calles 70 y 71, en el corregimiento de San Francisco, como parte de un plan para reorganizar y mejorar la movilidad vehicular y peatonal en el sector.

De acuerdo con el comunicado emitido este jueves 3 de septiembre, la Calle 71 pasará a tener un solo sentido desde la Vía Israel hasta la avenida Nicanor Obarrio (Calle 50). Esta modificación comenzará a regir a partir del miércoles 9 de septiembre.

Mientras que la Calle 70 tendrá un solo sentido desde la avenida Nicanor Obarrio (Calle 50) hasta la Vía Israel, cambio que entrará en vigencia desde el viernes 11 de septiembre.

La medida fue coordinada por la ATTT con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y la Junta Comunal de San Francisco.

La entidad hizo un llamado a los conductores a tomar las precauciones correspondientes, prestar atención a las señales de tránsito y seguir las indicaciones de los agentes de la Policía de Tránsito e inspectores de la ATTT que estarán desplegados en el área para orientar a los usuarios.