Panamá suma 192 multinacionales: ¿Qué países dominan el mapa empresarial?

Panamá cuenta con 192 empresas acogidas al Régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), de acuerdo con el listado actualizado a mayo de 2026 de la Dirección de Sedes de Empresas Multinacionales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

El registro refleja una presencia empresarial internacional diversificada, con compañías procedentes de América, Europa, Asia y otros mercados. Sin embargo, la distribución muestra una concentración significativa en determinados países.

Estados Unidos lidera con 37 empresas SEM, seguido de la República Popular China, con 18. Suiza ocupa la tercera posición, con 14 empresas, mientras que Países Bajos y Panamá registran 13 cada uno.

Reino Unido suma 10 empresas; Japón y Dinamarca, ocho cada uno; Alemania, siete; y Francia y España, seis cada uno.

El listado también registra cuatro empresas de Corea del Sur y cuatro de Islas Vírgenes. Venezuela, República Dominicana y Singapur cuentan con tres empresas cada uno, mientras que Suecia, México, Canadá, Australia, Bélgica y Colombia tienen dos cada uno.

El resto del registro está compuesto por empresas procedentes de Perú, Taiwán, Finlandia, Antigua y Barbuda, Filipinas, Austria, Brasil, Grecia, Liechtenstein, Bermudas, Honduras, Puerto Rico, Uruguay, Luxemburgo, Nicaragua, Barbados, Liberia, Hong Kong, Argentina, Irlanda, Guatemala, Jamaica e Italia, con una empresa cada uno.

Un universo empresarial diversificado

El régimen SEM reúne compañías vinculadas a una amplia variedad de actividades económicas y profesionales. Entre los sectores que han mostrado interés figuran tecnología, logística, servicios financieros, bienes de consumo y farmacéutica, además de actividades relacionadas con manufactura avanzada, economía digital y otros servicios especializados.

Esta diversidad también amplía las áreas profesionales vinculadas con la operación de las multinacionales en Panamá. Entre ellas se encuentran funciones administrativas, financieras, tecnológicas, logísticas, comerciales y de mercadeo, así como asistencia técnica, investigación y desarrollo, procesamiento electrónico de operaciones y dirección regional.

El aporte de estas empresas, bajo el enfoque del régimen, no se limita a la generación de puestos de trabajo. También contempla oportunidades para que el talento nacional tenga acceso a capacitación, conocimiento especializado, innovación y tecnologías utilizadas por compañías de alcance mundial.

Empleo y desarrollo de capacidades

En 2024, las empresas SEM registraron 8,359 empleos directos y desarrollaron capacidades de sus colaboradores en áreas de creciente demanda, entre ellas inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos.

Durante 2025, el régimen captó 13 nuevas sedes multinacionales y acumuló 10,000 empleos históricos registrados hasta principios de 2026. De acuerdo con la información disponible, la mitad de esos empleos son ocupados por panameños.

Las dos cifras de empleo corresponden a indicadores diferentes y, por tanto, no deben interpretarse como una evolución directa de 8,359 a 10,000 puestos.

Los 8,359 empleos corresponden a empleos directos registrados por las empresas SEM en 2024, mientras que los 10,000 representan empleos históricos acumulados hasta principios de 2026. La diferencia metodológica es relevante para evitar una lectura equivocada sobre el crecimiento del empleo dentro del régimen.

La Dirección General de Sedes de Empresas Multinacionales del MICI funciona como punto de contacto y Ventanilla Única para las empresas acogidas a los regímenes SEM y EMMA.

Entre sus funciones se encuentran la gestión de licencias, visas, certificaciones y otros trámites vinculados con las operaciones de estas compañías en Panamá.

El propósito del régimen es facilitar la instalación y operación de multinacionales y contribuir a que su presencia se traduzca en inversión, generación de empleo y transferencia de tecnología y conocimiento.

Con 192 empresas SEM registradas a mayo de 2026, Panamá mantiene un universo multinacional integrado por compañías de múltiples mercados.

Estados Unidos concentra la mayor cantidad, con 37 empresas, seguido de China con 18. Detrás aparecen Suiza, Países Bajos y Panamá, mientras que Reino Unido, Japón, Dinamarca, Alemania, Francia y España completan buena parte del grupo de países con mayor presencia.

Más allá del número de sedes instaladas, el desafío para Panamá está en convertir esa presencia multinacional en empleos de mayor calidad, capacitación, transferencia de conocimiento, innovación y oportunidades de desarrollo profesional para el talento nacional.