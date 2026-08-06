Fracaso en el Premundial: Lo que dejó a Panamá Sub-20 sin boleto al Mundial

La polémica está servida. La eliminación de Panamá Sub-20 dentro del Premundial de la categoría ha generado muchos comentarios, partiendo por el hecho de que para muchos el cuerpo técnico no era adecuado para afrontar dicho reto, hasta por la actuación propia de los futbolistas durante el torneo.

Quizás lo que más ha hecho eco es el hecho de que esta generación de futbolistas, perderán la oportunidad de seguir creciendo a nivel personal en una selección juvenil. A pesar de que muchos no cumplieron con las expectativas, habían otros que tenían mucho potenciar por desarrollar en selección juvenil. Es importante recalcar que muchos de estos jugadores juegan en la Liga Prom (segunda división) y pocos tienen ese rodaje constante en una primera división.

Por solo poner algunos ejemplos, el defensor del Plaza Amador, Anthony Ramos, disputó el Mundial Sub-17 Indonesia 2023 y había participado en varios proceso con la Sub-20. Llamó mucho la atención la decisión de Mike Stump dejarlo en el banquillo para los partidos ante Honduras y México tras haber sido titular ante Canadá y Jamaica.

En esa camada también están Ernesto Gómez del Connecticut United FC. El volante estuvo presente en el Mundial Sub-17 de Indonesia, así como también en el certamen mundialista del año anterior en Chile. Tampoco hay que dejar atrás a Raheem Cuello, quien ha mostrado su potencial en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

El fracaso que tuvo este equipo estuvo marcado por el sistema de juego con el que salieron en muchos encuentros. El equipo panameño no mostró, en varios lapsos de algunos juegos, el hambre de salir a buscar el resultado a pesar de estar abajo en el marcador.

Uno de los ejemplos más claros fue el duelo ante México. Con el 2-0 en contra, Panamá se enfocó a cerrarse atrás y parecieron más preocupados por evitar una goleada de escándalo a buscar el resultado. Aunque contra Jamaica, el primer tiempo en concreto, se pudo ver a la mejor Panamá al igual contra Honduras, los segundos tiempos se les complicó mucho al equipo.

Si bien es cierto que la calidad de México es indiscutible, sumado a ello el buen récord que siguen teniendo (invictos y sin goles en contra), la gran mayoría los jugadores son de la liga local, al igual que en Panamá.

En el cuadro mexicano tan solo había un ‘legionario’. Diego Reyes juega en fútbol brasileño, concretamente en el Flamengo Sub-20. Mientras que Panamá tenía en sus filas hasta a tres jugadores fuera de frontera.

Otro de los puntos que está siendo fuertemente criticado es la figura de Stump como guía de este equipo. El técnico tiene una carrera contrastada dentro del fútbol panameño como formador, sobre todo con Plaza Amador y ser el director técnico que llevó a Panamá al Mundial Sub-17 en el 2023.

Sin embargo, no pudo completar su doblete con esta generación de jugadores. Ahora, nombre por nombre, aquella generación que tenía Jorge Dely Valdés en Chile 2025 superaba en calidad a los que disputaron este Premundial.

Stump tuvo prácticamente cinco meses preparando al equipo para este Premundial Sub-20, incluyendo una gira en Turquía, partidos amistosos internacionales en territorio nacional y duelos preparativos en Pachuca, México antes del clasificatorio.

Hay que recordar que su nombramiento por la Fepafut se dio el pasado 18 de abril del presente año, mientras que los microciclos arrancaron en ese mismo mes.

Otro año sin Mundial Sub-20

Esta generación de futbolistas buscaba el segundo torneo mundialista al hilo. De hecho, Panamá Sub-20 no ha podido disputar de manera consecutiva al menos dos certámenes de esta categoría desde que el equipo ligara tres consecutivos, entre 2003 y 2007.

Emiratos Árabes Unidos 2003, Países Bajos 2005 y Canadá 2007 fue el ‘triplete’ de torneos que consiguió Panamá. Desde entonces se ha torneo en un círculo de si y no.

En promedio, desde aquel 2007, Panamá clasifica cada cuatro años a un Mundial Sub-20. Se logró el pase a Colombia 2011, pero el siguiente boleto no llegó hasta Nueva Zelanda 2015.