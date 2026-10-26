El fin del título universitario: ¿Cómo contratan ahora las empresas en Panamá?

El mercado laboral panameño transita hacia un cambio estructural profundo impulsado por la digitalización y la necesidad de optimizar los procesos de reclutamiento. Tradicionalmente dominado por la exigencia de títulos universitarios y una extensa trayectoria documentada, el sector de recursos humanos experimenta una metamorfosis en la que las competencias prácticas y la agilidad de aprendizaje ganan un terreno decisivo. Este fenómeno, conocido globalmente como skills-based hiring (contratación basada en habilidades), deja de ser una tendencia teórica para convertirse en una práctica corporativa en constante expansión. De acuerdo con el estudio especializado Skills Based Hiring, elaborado por la plataforma digital de empleos Konzerta, el paradigma de contratación en el país ha comenzado a inclinarse de forma notable hacia la demostración de capacidades directas. Los datos revelan que el 46% de los especialistas en recursos humanos en Panamá optaría por contratar a un candidato que evidencie un dominio superior de las destrezas requeridas para la posición, por encima de aquellos perfiles que únicamente ostenten una mayor cantidad de años de experiencia (8%) o un título académico vinculado de manera directa al puesto (8%). Asimismo, un 38% de los reclutadores valora primordialmente el potencial de aprendizaje que demuestre el postulante. El estudio, que recopila la perspectiva de 3,774 trabajadores y profesionales de recursos humanos en Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, refleja que la urgencia por transformar los procesos de selección responde a una corriente común en Latinoamérica, donde el 85% de los especialistas coincide en que las empresas todavía sobrecargan los requisitos de sus vacantes. Al contrastar la realidad panameña con el panorama regional, el informe de Konzerta expone tres dinámicas clave:

La percepción del peso de la experiencia: Mientras que en Panamá el 20% de los especialistas en recursos humanos considera que la experiencia laboral previa es el factor de mayor peso al seleccionar personal (por detrás del 54% que opina que todos los factores son igual de importantes), en otros mercados de la región con mayores niveles de desempleo juvenil estructural (como Argentina o Perú), la presión de los reclutadores por exigir antecedentes específicos tiende a ser más rígida en los sectores industriales tradicionales, haciendo que la flexibilización de los avisos de empleo (skills-based hiring) sea una respuesta más urgente para captar talento joven.

La brecha entre reclutadores y talentos: El fenómeno en el que más del 85% de los consultados en la región (y 85% en Panamá) coincide en que las empresas solicitan demasiadas habilidades para un solo puesto es un cuello de botella compartido en Latinoamérica. Sin embargo, en economías dolarizadas o de servicios especializados como la panameña, esta hiper-exigencia corporativa choca de manera más directa con la escasez de perfiles técnicos calificados en áreas como inteligencia artificial y análisis de datos.

El desafío de la evaluación objetiva: A nivel regional, el uso de entrevistas por competencias (46%) lidera la verificación de requisitos; no obstante, los reclutadores en países con mayor adopción tecnológica muestran una transición más acelerada hacia pruebas prácticas estandarizadas frente a los métodos tradicionales basados en títulos académicos.

Este replanteamiento de las prioridades corporativas no se limita a las preferencias internas de los departamentos de selección, sino que se materializa en documentos oficiales de oferta laboral. El informe destaca que el 51% de las organizaciones en el país modificó la metodología de redacción de sus avisos de empleo durante los últimos dos años. Entre las modificaciones más frecuentes implementadas por las empresas figuran la flexibilización o eliminación del rango etario (29%), la supresión de la exigencia de experiencia previa en la misma industria (19%), la apertura a carreras universitarias diversas (19%), la reducción de la obligatoriedad del título académico formal (14%) y la disminución de los años mínimos de experiencia requeridos (9%). “Estamos presenciando una transformación en cómo se evalúa el talento en Panamá. Hoy vemos que el 51% de las organizaciones está modificando la redacción de sus avisos para flexibilizar exigencias como títulos o rangos etarios, priorizando lo que las personas saben hacer por sobre otros factores. Este enfoque en habilidades permite el acceso al empleo a nuevos postulantes ampliando la diversidad en las organizaciones”, Miguel Bechara, director de Konzerta.com en Jobint.

Competencias técnicas y blandas más cotizadas

La transición hacia este modelo operativo exige la identificación precisa de aquellas habilidades técnicas y relacionales que las empresas demandan con mayor urgencia. En el ámbito estrictamente técnico, el 50% de los reclutadores señala que el manejo de herramientas digitales específicas del puesto constituye el factor más buscado. De manera simultánea, el análisis de datos, su interpretación y visualización, junto con la operación de herramientas de inteligencia artificial y automatización, acaparan el 42% de las menciones corporativas. A estas exigencias se suman el dominio de idiomas (38%), el manejo de sistemas de gestión como CRM o ERP (35%), la gestión de bases de datos (23%) y el conocimiento de normativas técnicas del sector (23%). Paralelamente, las denominadas habilidades blandas o socioemocionales adquieren un peso crítico en la evaluación integral del personal. El trabajo en equipo y la colaboración encabezan las preferencias de los especialistas con un 58%, seguidos de cerca por la resolución de problemas (46%), la comunicación efectiva (42%), la adaptabilidad y flexibilidad (42%), y la capacidad de aprendizaje continuo (42%). No obstante, los propios departamentos de recursos humanos reconocen que evaluar con precisión la dinámica de equipo (46%), la adaptabilidad (38%) y el pensamiento crítico (35%) representa uno de los mayores desafíos metodológicos durante los procesos de entrevista.

Barreras estructurales y el impacto en la diversidad