Entre la baja del desempleo y los filtros de la IA: el reto de lograr un trabajo formal en Panamá

Cifras recientes del Gobierno Nacional, basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), revelan una mejoría en los indicadores laborales del país: la tasa de desempleo bajó del 10.4% al 8.5% y la informalidad descendió del 47.1% al 45.8%. Sin embargo, aunque se contabilizan 77,231 personas ocupadas más, especialistas advierten que aún faltan datos para determinar cuántos de estos puestos corresponden al sector formal y cuál es su nivel de remuneración.

En medio de este panorama, acceder a un puesto de trabajo en la empresa privada implica superar barreras tecnológicas cada vez más rigurosas. Según registros de la plataforma Konzerta, en los últimos cuatro años las postulaciones laborales en Panamá crecieron un 53%. Al mismo tiempo, cambió la conducta de los buscadores de empleo: mientras que en 2022 una persona aplicaba en promedio a nueve vacantes por mes, para agosto de 2026 la cifra aumentó a 11 postulaciones, representando un incremento del 23%.

Este volumen masivo de datos llevó a los departamentos de Recursos Humanos a recurrir a la automatización. El 63% de los especialistas en selección de personal en Panamá utiliza herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en sus procesos. Específicamente, el 38% la emplea para redactar descripciones de vacantes y el 25% para filtrar perfiles mediante requisitos y palabras clave.

En plataformas de reclutamiento digital como Smart Process, de Jobint, un desarrollo de IA diseñado para acompañar a las empresas la selección de perfiles. Esta tecnología realiza una preselección automática comparando las hojas de vida con la descripción de la vacante. Aquellos candidatos que logran más del 65% de coincidencia avanzan a la etapa de screening, en la que la misma IA lleva a cabo una preentrevista con preguntas automatizadas.

Los aspirantes con menor porcentaje de afinidad quedan relegados al apartado de evaluación, donde el evaluador puede interceder o modificar su estado de forma manual. De acuerdo con Konzerta, la integración de esta tecnología mejora la productividad de los equipos de reclutamiento en un 40%, reduce los tiempos de contratación en un 45% e incrementa la tasa de conversión de postulantes a contratados en un 25%. La firma sostiene que la decisión final de contratación se mantiene 100% en manos de los profesionales.

Frente a la automatización de los procesos, el 46% de los especialistas en Recursos Humanos valora que los postulantes adapten sus hojas de vida para optimizar la lectura mediante sistemas ATS (Applicant Tracking System). Para superar los filtros de la IA, se recomienda utilizar títulos de puestos precisos, detallar habilidades de forma directa sin incluir competencias no poseídas, mantener actualizados los perfiles y responder con precisión las preguntas sobre experiencia y disponibilidad durante las evaluaciones.