¿Cuáles son los días libres de noviembre en Panamá? Esto dice el calendario

Panamá contará durante noviembre de 2026 con cuatro fechas consideradas feriados nacionales, relacionadas con acontecimientos importantes de la historia del país. Sin embargo, el calendario también contempla otras jornadas conmemorativas, como el Día de los Difuntos y el Día de los Símbolos Patrios, que implican disposiciones especiales para las oficinas públicas.

Con la llegada del mes de noviembre, muchas personas comienzan a organizar sus planes para viajar, descansar o disfrutar de algunos días libres, tomando en cuenta las fechas conmemorativas establecidas en el calendario nacional.

Noviembre tendrá cuatro días de descanso obligatorio y otras fechas especiales

Estas son las fechas que se conmemoran durante noviembre:

2 de noviembre: Día de los Difuntos. Las oficinas públicas cerrarán a partir de la 1:00 p.m., según el Decreto Ejecutivo N.° 26. Además, la bandera nacional deberá izarse a media asta.

3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia. Día de descanso obligatorio.

4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios. Cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales, de acuerdo con el Decreto N.° 27.

5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia. Día de descanso obligatorio.

10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos. Día de descanso obligatorio.

28 de noviembre: Independencia de Panamá de España. Día de descanso obligatorio.

De esta manera, noviembre será uno de los meses con mayor cantidad de fechas conmemorativas y días de descanso obligatorio en Panamá durante 2026.